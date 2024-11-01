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Trump ordena a las agencias que denieguen la tarjeta de residencia a quienes critiquen a Israel [ENG]

Trump ordena a las agencias que denieguen la tarjeta de residencia a quienes critiquen a Israel [ENG]

La directiva de la Administración Trump establece que se investigará a los solicitantes de la tarjeta verde para detectar opiniones antiamericanas y «antisemitas», y que se les podrá denegar la tarjeta verde por publicar críticas a Israel en las redes sociales, participar en manifestaciones a favor de Palestina o profanar la bandera estadounidense, según los materiales de formación internos del Departamento de Seguridad Nacional a los que ha tenido acceso The New York Times.

| etiquetas: tarjeta verde , eeuu , donald trump , israel , críticas , redes sociales
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
#5 Mustela
Es decir: "adorad a vuestro amado líder".

Dice: "serán examinados por puntos de vista antiamericanos y “antisemitas”" pero luego me encuentro con noticias como esta:

"Irán tiene la comunidad judía más numerosa de Oriente Medio fuera de Israel y Netanyahu la ha bombardeado"
www.meneame.net/story/iran-tiene-comunidad-judia-mas-numerosa-oriente-

Y lo más sorprendente es que hay una de peña que les sigue haciendo la ola de una manera tan absura y estúpida, tan BURDA...
4 K 65
#4 sliana
Esto es una abuela americana (antes soviética) que le preguntan
- que tal se vive en EEUU?
- bueno, no nos podemos quejar
- entonces bien?
- no me has entendido
4 K 44
Andreham #2 Andreham
Ah mierda. Me callo entonces.

Bien jugado, habéis ganado.
3 K 38
Io76 #6 Io76
Cancelación woke.
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salteado3 #8 salteado3
Queda claro el organigrama.
0 K 13
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
Vaya limpieza de leyes y cargos van a tener que hacer los democratas cuando vuelvan a gobernar para restituir algo de dignidad a ese pais...
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Kantinero #7 Kantinero
Alguna enmienda habrá que anule eso, es coartar la libertad de expresión
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Andreham #10 Andreham
#7 No hay enmiendas ni libertad de expresión para gente con tarjeta de residencia. No son ciudadanos.
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manzitor #1 manzitor
Para ellos su tarjeta.
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txirrindulari #3 txirrindulari
Viva la libertad carajo!
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menéame