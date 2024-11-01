Trump ordena a las agencias que denieguen la tarjeta de residencia a quienes critiquen a Israel [ENG]

La directiva de la Administración Trump establece que se investigará a los solicitantes de la tarjeta verde para detectar opiniones antiamericanas y «antisemitas», y que se les podrá denegar la tarjeta verde por publicar críticas a Israel en las redes sociales, participar en manifestaciones a favor de Palestina o profanar la bandera estadounidense, según los materiales de formación internos del Departamento de Seguridad Nacional a los que ha tenido acceso The New York Times.
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Dice: "serán examinados por puntos de vista antiamericanos y “antisemitas”" pero luego me encuentro con noticias como esta:
"Irán tiene la comunidad judía más numerosa de Oriente Medio fuera de Israel y Netanyahu la ha bombardeado"
www.meneame.net/story/iran-tiene-comunidad-judia-mas-numerosa-oriente-
Y lo más sorprendente es que hay una de peña que les sigue haciendo la ola de una manera tan absura y estúpida, tan BURDA...
- que tal se vive en EEUU?
- bueno, no nos podemos quejar
- entonces bien?
- no me has entendido
Bien jugado, habéis ganado.