Trump ordena a las agencias que denieguen la tarjeta de residencia a quienes critiquen a Israel [ENG]

La directiva de la Administración Trump establece que se investigará a los solicitantes de la tarjeta verde para detectar opiniones antiamericanas y «antisemitas», y que se les podrá denegar la tarjeta verde por publicar críticas a Israel en las redes sociales, participar en manifestaciones a favor de Palestina o profanar la bandera estadounidense, según los materiales de formación internos del Departamento de Seguridad Nacional a los que ha tenido acceso The New York Times.