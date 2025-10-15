edición general
Trump ofreció ayudar a Argentina. Fue contraproducente

Los argentinos, recelosos de la intromisión estadounidense, podrían castigar a Milei en las urnas. Las consecuencias no se hicieron esperar. El peso se desplomó y los inversores se lanzaron a una venta masiva de la moneda argentina. Los adversarios políticos de Milei denunciaron lo que calificaron de extorsión estadounidense e instaron a los votantes a rechazar a su partido en las urnas. Y el gobierno de Milei se apresuró a intentar asegurar a los argentinos que Trump no abandonaría al país basándose en la suerte política de Milei.

Hasta Milei tiene el sentido común de no decir "Votadme o Trump no nos dará dinero para mantener a flote el peso"
Si los argentinos quieren ayuda, que la pidan.
Una cosa es beneficiarte de cobros por sexo y otra que te saquen la lista de los servicios que tienes que hacer por dinero.
¿A quién se le ocurre que en un país y una región con un fuerte resentimiento contra EEUU y su imperialismo, se puede ganar votos prometiendo convertir a su país en una especie de neo-colonia de los EEUU?
