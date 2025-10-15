Trump ofreció ayudar a Argentina. Fue contraproducente

Los argentinos, recelosos de la intromisión estadounidense, podrían castigar a Milei en las urnas. Las consecuencias no se hicieron esperar. El peso se desplomó y los inversores se lanzaron a una venta masiva de la moneda argentina. Los adversarios políticos de Milei denunciaron lo que calificaron de extorsión estadounidense e instaron a los votantes a rechazar a su partido en las urnas. Y el gobierno de Milei se apresuró a intentar asegurar a los argentinos que Trump no abandonaría al país basándose en la suerte política de Milei.