Trump: "Irán puede salir adelante si llega a un acuerdo. Puede volver a ser una nación fuerte, una nación maravillosa. Tiene un pueblo increíble, pero parece sediento de sangre"

"Están liderados por personas muy, muy duras, por desgracia, y no me refiero a duras en el buen sentido… Tienen que usar la razón y el sentido común, y pueden situarse en una posición excelente para convertirse en un gran país, pero un país legítimo, no un país basado en la muerte y el horror”. (...) “La OTAN me dijo: «No, enviaremos a alguien en cuanto esto termine»… No los necesitamos. Nunca los necesitaremos. De hecho, ellos nos necesitan a nosotros; nos necesitan desesperadamente porque son un tigre de papel”.