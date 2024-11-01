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Trump: "Irán puede salir adelante si llega a un acuerdo. Puede volver a ser una nación fuerte, una nación maravillosa. Tiene un pueblo increíble, pero parece sediento de sangre"

"Están liderados por personas muy, muy duras, por desgracia, y no me refiero a duras en el buen sentido… Tienen que usar la razón y el sentido común, y pueden situarse en una posición excelente para convertirse en un gran país, pero un país legítimo, no un país basado en la muerte y el horror”. (...) “La OTAN me dijo: «No, enviaremos a alguien en cuanto esto termine»… No los necesitamos. Nunca los necesitaremos. De hecho, ellos nos necesitan a nosotros; nos necesitan desesperadamente porque son un tigre de papel”.

| etiquetas: trump , entrevista
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Sedientos de sangre están sus aliados del pueblo elegido, Irán solo se limita a defenderse.
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A.more #1 A.more
Al tonto este.le habéis votado?
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jonolulu #4 jonolulu
#1 Es la típica elección a delegado de clase, eligen al más zumbado
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oscarius #7 oscarius
#1 No, no, reelegido oiga
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
"Estados Unidos puede salir adelante si llega a un acuerdo. Puede volver a ser una nación fuerte, una nación maravillosa. Tiene un pueblo increíble, pero parece sediento de sangre"
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#9 albx
#5 Lo has clavado.
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DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#9 no lo digo yo, lo dice el mundo.
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Pertinax #2 Pertinax
Y lo dice el responsable de la muerte de más de 100 niñas en una escuela infantil.
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Spirito #10 Spirito *
#2 Se sabe que son al menos 170 niñas muertas en un ataque doble adrede. Supongo que el despiste numérico es casual dado que últimamente el Zanahorio os tiene en un sin vivir. :roll:
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Pertinax #11 Pertinax *
#10 Sannnto dios qué cansinez de paio. xD
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Golan_Trevize #13 Golan_Trevize *
#10 Quillo @Spirito , que #2 ha dicho "más de 100 niñas", que es justo lo que tú dices. ¿Por qué estás tan picajoso y beligerante? ?(
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#8 Pitchford
Nada, hombre, si sus odiosos líderes no se prestan a darte el uranio para que fabriques tú otras pocas armas nucleares a añadir a tu arsenal de varios miles, que nunca vienen mal algunas más, arrasas esa "nación maravillosa", dejas a millones de personas sin luz y sin agua potable y más tarde sin comida y los devuelves a la edad de piedra.. seguro que suena genial en tu mente perturbada..
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SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Vete a la mierda, naranjosidad. Ya todo el mundo sabe que el rey está desnudo.
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menéame