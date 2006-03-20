Trump carga contra el exjefe de contraterrorismo, Joe Kent, por volver a casarse cuatro años después de que su esposa militar muriera en un atentado de Isis [ENG]

El presidente Donald Trump aparentemente lanzó una pulla contra su exjefe de contraterrorismo, Joe Kent, por haberse vuelto a casar cuatro años después de que su esposa muriera en un atentado suicida mientras servía con el ejército de Estados Unidos en Siria en 2019. Kent, exoficial del Ejército y de la CIA, rompió con la administración Trump de forma contundente la semana pasada cuando expresó su oposición a la guerra del presidente con Irán y dimitió como director del Centro Nacional de Contraterrorismo.
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Esto es como si yo insulto a alguien por tomarse unas cañas después de currar
2006 → Nace Barron:
Donald Trump's wife gives birth to a boy named Barron
eu.heraldtribune.com/story/news/2006/03/20/donald-trumps-wife-gives-bi
2006 → Encuentro alegado con Stormy Daniels:
Alleged Trump-Stormy Daniels affair began at Lake Tahoe celebrity golf tournament
eu.rgj.com/story/news/politics/2024/04/22/alleged-donald-trump-stormy-
Espero a ver cómo acaba lo de Irán, porque creo que no le va nada bien.
"Miren, la verdad es que no soy un fan del tipo [...] Su mujer fue asesinada... se volvió a casar bastante pronto. Su mujer fue asesinada, y me sentí muy mal por él. [...] Se presentó para el congreso y perdió; volvió a presentarse al congreso y perdió. Me dije, "sabes, este tipo, es un buen tipo". Parecía una muy buena persona. Le conocí y tenía el corazón roto, entonces dije "sabes, es una pena, se presentó dos veces para
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Pero vamos, que en el texto que extraes, tampoco es que hable bien de él.
Te parecerá poco que le eche en cara que, por su culpa, Trump haya aprendido la lección finalmente y descubra que no compensa ser buena persona.
PD: Cierto, en realidad Trump está insultando a todos los demás con este tipo de discursos para estúpidos tan hijos de puta como él.