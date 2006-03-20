Trump carga contra el exjefe de contraterrorismo, Joe Kent, por volver a casarse cuatro años después de que su esposa militar muriera en un atentado de Isis [ENG]

El presidente Donald Trump aparentemente lanzó una pulla contra su exjefe de contraterrorismo, Joe Kent, por haberse vuelto a casar cuatro años después de que su esposa muriera en un atentado suicida mientras servía con el ejército de Estados Unidos en Siria en 2019. Kent, exoficial del Ejército y de la CIA, rompió con la administración Trump de forma contundente la semana pasada cuando expresó su oposición a la guerra del presidente con Irán y dimitió como director del Centro Nacional de Contraterrorismo.