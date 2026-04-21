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Trump: “Me impresionó mucho que el jefe de Apple me llamara para ‘besarme el culo’.” [ENG]

Trump: “Me impresionó mucho que el jefe de Apple me llamara para ‘besarme el culo’.” [ENG]

El presidente Donald Trump se refirió a la decisión de Tim Cook de dejar su cargo como CEO de Apple en una publicación en Truth Social el martes por la mañana, describiendo su primer encuentro con el ejecutivo multimillonario durante su primer mandato, que calificó como “el jefe de Apple llamando para ‘besarme el culo’”.

| etiquetas: trump , apple , cook , culo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#6 txepel
Creo que lo uniquísimo bueno que tiene Trump es la manera que tiene de ridiculizar en público a los que se arrastran ante él.

-Aquí le traigo un obsequio, el Nobel de la Paz que debió ser compartido con usted.
-¡Eh tíos, mirad lo que me acaba de regalar esta patética! ¡Ja ja ja! Ay por favor que poca dignidad.
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#2 Pitchford
Conmigo que no cuente, ni dándome la mitad del oro que tengan en Fort Knox, que encima igual ya no tienen casi nada..
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Spirito #4 Spirito
#1 #2 Tranquilos: Abascal, Feijoo y demás monigotes ya le hacen limpieza de ojal, de sable y de lo que solicite su amo.
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Find #9 Find
#2 Te veo dudando
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hazardum #3 hazardum
Si, eso es propiedad de Rutte, ya le vale al Tim Cocinillas este.
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Kantinero #7 Kantinero
Ánimo a todos los Usanos que se avergüenzan de este descalzaputas.
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winstonsmithh #8 winstonsmithh
Se le está poniendo cara de borrachuzo de bar al que todo el mundo ignora por lo cual bebe aun más para evitar sentirse la mierda que en realidad es.
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manuelpepito #5 manuelpepito
Si no tuviera a sus órdenes a un ejército poderosísimo y lleno de hijos de puta tendria hasta gracia el gilipollas este.
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Find #11 Find
La verdad es que prácticamente es una oda a Tim Cook
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#1 eugeniodl
Joder, si tiene almorranas, que mal gusto.
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menéame