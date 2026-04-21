Trump: “Me impresionó mucho que el jefe de Apple me llamara para ‘besarme el culo’.” [ENG]

El presidente Donald Trump se refirió a la decisión de Tim Cook de dejar su cargo como CEO de Apple en una publicación en Truth Social el martes por la mañana, describiendo su primer encuentro con el ejecutivo multimillonario durante su primer mandato, que calificó como “el jefe de Apple llamando para ‘besarme el culo’”.
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-Aquí le traigo un obsequio, el Nobel de la Paz que debió ser compartido con usted.
-¡Eh tíos, mirad lo que me acaba de regalar esta patética! ¡Ja ja ja! Ay por favor que poca dignidad.