Desde el 1 de marzo de 2026, el Estrecho de Ormuz dejó de funcionar como una vía marítima neutral. Lo que era el paso obligado para aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo se convirtió en un corredor selectivo donde la nacionalidad del barco, la bandera que enarbola y la moneda con la que opera el comprador del crudo determinan si el tránsito ocurre o no. El tráfico, que antes superaba los cien buques diarios, cayó a cifras de un dígito en sus momentos más críticos.
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En ese aspecto es el presidente mas "eficiente".
Y luego, el pago en yuanes es una propuesta que no se ha materializado. Lo que ha pasado es algún barco que ya tenía pagado el cargamento.