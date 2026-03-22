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Trump fortalece a China: barcos están pagando en yuanes para pasar por el estrecho de Ormuz

Desde el 1 de marzo de 2026, el Estrecho de Ormuz dejó de funcionar como una vía marítima neutral. Lo que era el paso obligado para aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo se convirtió en un corredor selectivo donde la nacionalidad del barco, la bandera que enarbola y la moneda con la que opera el comprador del crudo determinan si el tránsito ocurre o no. El tráfico, que antes superaba los cien buques diarios, cayó a cifras de un dígito en sus momentos más críticos.

| etiquetas: irán , estrecho de ormuz , petroleros , petroyuanes
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6 comentarios
5 2 0 K 62 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Cuando saquen al inútil de Trump del gobierno y será demasiado tarde
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elgranpilaf #2 elgranpilaf *
#1 Ya nadie se va a volver a fiar de los EEUU. Los yankees no se dan cuenta del daño que les está haciendo el pederasta demente este
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comadrejo #3 comadrejo
#1 Nunca ha existido un presidente USA que lucre a su familia de una forma tan eficiente. :troll:

www.lavanguardia.com/internacional/20260322/11495876/trump-enriquecido

En ese aspecto es el presidente mas "eficiente". :troll: :troll: :troll:
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Mikhail #5 Mikhail
#3 No lo entiendo, si a mí los libertarras me decían que había que poner hombres de negocios en el gobierno para que arreglaran los países. :roll:
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Connect #4 Connect
Con muchas ganas de que así fuera, la realidad dista mucho de lo que dice ese panfleto. Para empezar, habla de tres barcos en estos días, cuando por ese estrecho pasaban nada menos que 120 petroleros... al dia!

Y luego, el pago en yuanes es una propuesta que no se ha materializado. Lo que ha pasado es algún barco que ya tenía pagado el cargamento.
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DocendoDiscimus #6 DocendoDiscimus
#4 El artículo dice una cosa. Tu dices la contraria. Pero no veo que aportes ninguna fuente. ¿Porqué debería fiarme más de ti que del artículo? Pregunto sin acritud.
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menéame