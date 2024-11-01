·
4
meneos
9
clics
Trump, dispuesto a aplicar más aranceles a España si el Gobierno de Sánchez no invierte el 5% del PIB en defensa
El presidente de Estados Unidos se ha mostrado hoy partidario de "castigar" a nuestro país, aunque insiste que como país de la Alianza recibiría protección.
etiquetas
:
defensa
politica
actualidad
3
1
2
K
12
politica
10 comentarios
#2
javibaz
Habrá que ir pensando en poner peajes en las entradas de Morón y Rota. 5000€ por cada coche, 1000€ por persona y 15000 por cada camión que pase en cualquiera de las direcciones.
2
K
29
#8
NanakiXIII
#2
Pues de momento en Morón y Rota tienen un problema con el tema del cierre del gobierno americano. Se han cortado, por ejemplo, el tema de las ayudas al alquiler de los soldados, por lo que va a haber impagos de los americanos en la renta y en cualquier otro tipo de gasto en Rota por parte de ellos en el pueblo hasta que se solucione lo de los nuevos presupuestos.
Así que ahora mismo lo de pagar más, ni se plantea. Más bien simplemente pagar.
0
K
7
#4
UNX
Una pena, habrá que salirse de la OTAN y echar a los americanos de las bases.
1
K
16
#1
sat
Qué tío más pesado.
0
K
12
#3
JackNorte
Cuando la defensa en la actualidad es casi todo, todos los gastos son en defensa. Yo empezaria por valorar lo que el gobierno de USA considera para ellos mismos defensa y escogeria lo mas interesante. Si se escoge bien incluso la mayoria de los grupos podria estar de acuerdo.
0
K
12
#9
Castigadordepagascalers
Gringos go home.
1
K
11
#7
Inno
Lo peor de todo es que mi percepción me indica que la mayoría de los socios de la OTAN, no pueden cumplir con ese 5% sobre el PIB. Italia y Francia ni de palo. Sanchez ha sido el único incauto político que ha dicho NO. El resto, no han dicho a sus ciudadanos de donde van a recortar para invertir en armamento que además hay que comprárselo a los americanos.
Ha llegado el momento y lo vamos a pasar mal, de independizarnos, los amigos americanos, no son amigos, son una sociedad en decadencia,…
0
K
10
#5
LeDYoM
Trump, comeme los huevos!
0
K
9
#6
Jangsun
Bueno, habrá que buscar otros mercados para vender. Y con la pasta que nos ahorramos del impuesto revolucionario usano, podemos invertir en tecnología militar española y dar ayudas a las empresas afectadas por los aranceles.
0
K
7
#10
NanakiXIII
Es imposible ponernos aranceles. España no exporta demasiado a EEUU directamente. No es uno de nuestros socios principales, aunque siempre es un país importante. El problema es que cualquier tipo de arancel dirigido a España, estaría dirigido a toda la UE.
Pueden seleccionar aranceles a productos concretos españoles, pero siempre van a joder a otro que seguramente no interesará joder (bienes de equipo a alemania, aceite a italia, vino a francia e italia,...). Por no hablar de que España es una de las más pro-china en tema comercial. Poco interesa que aún nos derivemos más hacia los chinos y arrastremos a parte de Europa en nuestro camino.
Así que pocas opciones tiene Trump contra España, la verdad.
0
K
7
