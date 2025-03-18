Trump y el ‘Discombobulator’: El arma que anuló a la defensa de Maduro en Venezuela

El mandatario estadounidense explicó que esta tecnología dejó "completamente inoperante" el armamento ruso y chino del régimen, impidiendo cualquier respuesta durante la incursión. Testigos de la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela describieron escenas de caos absoluto entre su guardia personal. Según el testimonio de un exmiembro de seguridad del líder depuesto, los sistemas de radar se apagaron repentinamente, dejando el camino libre para un sobrevuelo masivo de drones y helicópteros estadounidenses.