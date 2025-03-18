Trump y el ‘Discombobulator’: El arma que anuló a la defensa de Maduro en Venezuela

El mandatario estadounidense explicó que esta tecnología dejó "completamente inoperante" el armamento ruso y chino del régimen, impidiendo cualquier respuesta durante la incursión. Testigos de la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela describieron escenas de caos absoluto entre su guardia personal. Según el testimonio de un exmiembro de seguridad del líder depuesto, los sistemas de radar se apagaron repentinamente, dejando el camino libre para un sobrevuelo masivo de drones y helicópteros estadounidenses.
Esto explicaría la matanza sin apenas respuesta de los guardias cubanos, que me costaba entender.
Podría ser una variante de esto :
www.lavanguardia.com/internacional/20250318/10489417/policias-europeas
"... existe tecnología militar que podría estar usándose en el continente en el ámbito del orden público. Tecnológicas derivadas de las llamadas armas de energía dirigida, capaces de generar sobre el individuo un insoportable calor que le obliga a desplazarse de inmediato, tienen aplicaciones, por ejemplo, en la contención y… » ver todo el comentario
Además, esto:
"explicó que esta tecnología dejó "completamente inoperante" el armamento ruso y chino del régimen"
Obviamente, muy superior a cualquier tecnología de defensa rusochina, hasta inutilizó los AK-47
Parece algo maravilloso de la teletienda.
www.youtube.com/watch?v=bNTYwctukEE
Sobrecogedor.
Apocalíptico.