Trump y el ‘Discombobulator’: El arma que anuló a la defensa de Maduro en Venezuela

Trump y el 'Discombobulator': El arma que anuló a la defensa de Maduro en Venezuela

El mandatario estadounidense explicó que esta tecnología dejó "completamente inoperante" el armamento ruso y chino del régimen, impidiendo cualquier respuesta durante la incursión. Testigos de la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela describieron escenas de caos absoluto entre su guardia personal. Según el testimonio de un exmiembro de seguridad del líder depuesto, los sistemas de radar se apagaron repentinamente, dejando el camino libre para un sobrevuelo masivo de drones y helicópteros estadounidenses.

mecheroconluz #2 mecheroconluz *
La noticia también aparece en la web del PSUV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela (al que pertenece Maduro). La noticia la han acabado borrando de su web: www.psuv.org.ve/temas/noticias/discombobulator-trump-da-detalles-arma- y la han repetido medios tan serios como "Alberto News" "Noti Ahora" y "Martí Noticias". Ni una imagen, ni vídeo, ni audio, ni fuente real que corrobore lo descrito en la noticia Menudo bulazo. Me descojono xD xD
Ripio #3 Ripio
#2 Yo visualizo esto como una persona andando por el borde de un estanque y echando comida a los besugos.  media
#1 Pitchford
Sin embargo, el detalle más perturbador de los relatos difundidos en redes sociales y medios internacionales es el uso de una presunta tecnología de energía dirigida. El guardia afirmó que las fuerzas estadounidenses desplegaron una "onda sonora muy intensa": "De repente, sentí como si mi cabeza explotara por dentro", relató tras describir cómo sus compañeros comenzaron a sangrar por la nariz, vomitar y perder la capacidad de mantenerse en pie.

Esto explicaría la matanza sin apenas respuesta de los guardias cubanos, que me costaba entender.
carakola #5 carakola
#1 Suena a rayo de la muerte de toda la vida. No sé si darle credibilidad. Especialmente si Trump presume de ello.
#8 unocualquierax
#5 #1
Podría ser una variante de esto :

www.lavanguardia.com/internacional/20250318/10489417/policias-europeas

"... existe tecnología militar que podría estar usándose en el continente en el ámbito del orden público. Tecnológicas derivadas de las llamadas armas de energía dirigida, capaces de generar sobre el individuo un insoportable calor que le obliga a desplazarse de inmediato, tienen aplicaciones, por ejemplo, en la contención y…   » ver todo el comentario
#9 Dav3n *
#5 Solo decirte que Yago Rodríguez ya hablaba de ésto hace semanas (aunque no con estos términos), así que me inclino a pensar en que es mero guión.

Además, esto:

"explicó que esta tecnología dejó "completamente inoperante" el armamento ruso y chino del régimen"

Obviamente, muy superior a cualquier tecnología de defensa rusochina, hasta inutilizó los AK-47 xD
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#1 El detalle más perturbador es que Delcy se ha conchabado con Trump; así que está muy claro que le hicieron la cama a Nicolás xD
Ripio #4 Ripio
El Discombobulator.

Parece algo maravilloso de la teletienda.
xD xD xD
Ripio #6 Ripio
En primicia, un afectado por el Discombobulator.

NSFW
www.youtube.com/watch?v=bNTYwctukEE

Sobrecogedor.
Apocalíptico.
