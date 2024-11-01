edición general
EEUU se ha hecho y está probando un dispositivo vinculado al síndrome de La Habana (ING)

Hace unos meses, las Fuerzas Especiales de EEUU se hicieron durante un operativo con un dispositivo que se cree que causa el Síndrome de La Habana. El arma estaría bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia y Seguridad del Departamento de Defensa. Tras la operación contra Maduro, un guardia de seguridad dijo: “Fue como una onda de sonido muy intensa”. “De repente sentí que mi cabeza estaba explotando desde el interior. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, incapaces de movernos”.

"Tanto es así que en 2018, los israelíes preguntaron al Departamento de Defensa si podían usar el arma. Pero la solicitud no fue para una operación militar ni nada cercano al ataque de Hamas el 7 de octubre. Era para el “control de multitudes” contra los palestinos. La persona dijo que el secretario de Defensa James Mattis, un general retirado de cuatro estrellas, se negó. Nunca se había probado en personas, y Estados Unidos no se lo daría a los israelíes para que lo probaran con el

No me queda claro si es un post serio o si finalmente no han incluido el párrafo de que lo encontraron con el vellocino de oro, cuarto de litro de poción mágica, el tridente de Neptuno y medio extraterrestre disecado.
#2 El artículo de CNN deja entrever que la CIA se ha encargado de enmierdar el asunto haciendo luz de gas a los diplomáticos víctimas del dispositivo para ocultar que el cacharro existe. Es como cuando usaban los avistamientos ovnis para ocultar las pruebas de aviones invisibles al radar.
#2 No se si es cierto, si es bulo o si se apartan porque pasaba una ambulancia invisible. Pero hay varios videos como estos, de policia y militares usando armas sonicas para dispersar gente, y quien sabe si la han mejorado y ahora hace estallar cerebros ... www.youtube.com/shorts/cgv2gbKo6BM
