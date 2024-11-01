EEUU se ha hecho y está probando un dispositivo vinculado al síndrome de La Habana (ING)

Hace unos meses, las Fuerzas Especiales de EEUU se hicieron durante un operativo con un dispositivo que se cree que causa el Síndrome de La Habana. El arma estaría bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia y Seguridad del Departamento de Defensa. Tras la operación contra Maduro, un guardia de seguridad dijo: “Fue como una onda de sonido muy intensa”. “De repente sentí que mi cabeza estaba explotando desde el interior. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, incapaces de movernos”.