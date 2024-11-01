Trump dijo que habló con un expresidente sobre bombardear Irán. Cuatro desmentidos sugieren lo contrario [ENG]

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas el lunes que uno de sus predecesores le comentó que le habría gustado haber sido él quien bombardeara Irán. Sin embargo, parece que no habló con ninguno de los cuatro expresidentes. Un asistente de George W. Bush dijo a NBC News que “no han estado en contacto”, mientras que un asistente de Bill Clinton dijo a NBC News que la persona a la que Trump se refería no era Clinton. Un asistente de Barack Obama afirmó que “no ha habido conversaciones recientes” entre Obama y Trump.