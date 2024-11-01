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Trump dijo que habló con un expresidente sobre bombardear Irán. Cuatro desmentidos sugieren lo contrario [ENG]

Trump dijo que habló con un expresidente sobre bombardear Irán. Cuatro desmentidos sugieren lo contrario [ENG]

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas el lunes que uno de sus predecesores le comentó que le habría gustado haber sido él quien bombardeara Irán. Sin embargo, parece que no habló con ninguno de los cuatro expresidentes. Un asistente de George W. Bush dijo a NBC News que “no han estado en contacto”, mientras que un asistente de Bill Clinton dijo a NBC News que la persona a la que Trump se refería no era Clinton. Un asistente de Barack Obama afirmó que “no ha habido conversaciones recientes” entre Obama y Trump.

| etiquetas: trump , bombardeo , iran , expresidente
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Nunca ha dicho como ha hablado con él.

Igual ha sido una llamada ouijafónica.
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#11 concentrado
#1 A ver, Trump tiene la misma credibilidad que Carlos Jesús hablando de Raticulín. Asumamos eso y nos despistaremos menos.
PD: Por cierta parte de la geografía nacional hay una presidenta muy loca que se acerca a esa credibilidad y, aunque intenta superarle, aún no llega.
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lonnegan #12 lonnegan
#1 Creo que habló con Truman, no me cabe duda que a Trump le encantaría lanzar alguna bomba nuclear también.
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#4 Grahml *
Sí, sabemos que la noticia sería que Trump no mintiera cada vez que habla.

Pero está bien siempre mantener por aquí un "registro" de sus mentiras.
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devilinside #3 devilinside
Debió de hablar con Teddy Roosevelt
1 K 32
Laro__ #5 Laro__
Con Aznar; fue con Aznar... o con Abraham Lincoln, no está seguro.
1 K 20
pitercio #9 pitercio
Con quien lo habló fue con Netanyahu, que antes de morir solía ser presidente de EEUU.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
Fue Richard Nixon el que se lo aconsejó.  media
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D303 #7 D303 *
Trump habla con el expresidente que quiere y como quiere que tiene capacidades extrasensoriales.
meneame.net/story/trump-79-anos-desconectado-realidad-asegura-haber-pr
Próximamente con Iker Jiménez y Carmen Porter encontrando fantasmas en sanatorios abandonados.
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Cantro #10 Cantro
Él mismo es un expresidente
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#8 Hoypuedeserungrandia *
Ahora que es capaz de leer el futuro y demas cosas ,seguro que ha sido capaz de hablar con presidentes del futuro que le felicitan por lo bien que hace todo. O la alternativa es, que Aznar le susurre cosas la oido y entre los dos esquizofrenicos se entiendan bien.
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#2 Euskadi
Por lo menos con ninguno que esté vivo... Que siendo Trump cualquier cosa te puedes imaginar
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menéame