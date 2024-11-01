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Trump dice que habría ganado la guerra de Vietnam “muy rápidamente” si hubiera sido presidente [ENG]

«Yo habría ganado Vietnam muy rápidamente. Lo habría hecho, si hubiera sido presidente». A diferencia de la mayoría de los hombres estadounidenses de su generación, Trump, de 79 años, evitó el servicio militar en Vietnam a pesar de que en ese momento Estados Unidos tenía un sistema de reclutamiento obligatorio. Estados Unidos estuvo implicado militarmente en Vietnam desde aproximadamente 1954 hasta 1975 y más de 58.000 militares estadounidenses murieron en el conflicto armado.

| etiquetas: trump , vietnam
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12 comentarios
5 1 0 K 65 actualidad
#1 Grahml *
Claro, y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta.

Este tío más tonto y no nace. :palm:
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Andreham #3 Andreham
A ver, si puede denigrar a los muertos recientes llevando gorras de mierda; puede cagarse en el recuerdo de una de las guerras más sangrientas y destructivas de la corta historia de su país.

Total, él no fue, no sé si por joven o por esas excedencias mágicas que siempre consiguen los ricos.
2 K 21
#12 yukatan
#3 a ver.. yo creo que cuando eres así de tonto no te mandan ni para escudo humano... por eso del fuego amigo
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Gry #5 Gry *
"Trump alargó innecesariamente la guerra de Vietnam y provocó la derrota de los EEUU por no presentarse para la presidencia en los 60" :popcorn:
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#9 Grahml
#5 Ya hay que ser indigno de presumir de algo que nunca sucedió, cuando precisamente hizo lo posible para no tener nada que ver con el tema.


"En 1968, un podólogo que alquilaba un despacho en Nueva York al padre de Trump, Fred Trump, comunicó a una junta de reclutamiento que el futuro presidente tenía espolones óseos en los talones, lo que le hacía no apto para ser llamado a filas.
Durante su etapa como estudiante de grado en la Universidad de Pensilvania, obtuvo cuatro aplazamientos

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Kasterot #8 Kasterot
Fantasma, gilipollas y Sukkkkknormal
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maldia #10 maldia
Si hubiese sido apache habría derrotado a los ingleses.
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Y si hubiera nacido en un circo, sería un gran payaso.
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estemenda #6 estemenda
#2 Ya le están creciendo los enanos.
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#7 Grahml
#2 El circo es la Casa Blanca, de tanto payaso que hay ahí.
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troymclure #4 troymclure
Como has ganado esta
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#11 fremen11
Sobre todo si hubiese ido el mismo a luchar, el puto cobarde....
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menéame