Trump dice que habría ganado la guerra de Vietnam “muy rápidamente” si hubiera sido presidente [ENG]

«Yo habría ganado Vietnam muy rápidamente. Lo habría hecho, si hubiera sido presidente». A diferencia de la mayoría de los hombres estadounidenses de su generación, Trump, de 79 años, evitó el servicio militar en Vietnam a pesar de que en ese momento Estados Unidos tenía un sistema de reclutamiento obligatorio. Estados Unidos estuvo implicado militarmente en Vietnam desde aproximadamente 1954 hasta 1975 y más de 58.000 militares estadounidenses murieron en el conflicto armado.