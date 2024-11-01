Trump dice que habría ganado la guerra de Vietnam “muy rápidamente” si hubiera sido presidente [ENG]

«Yo habría ganado Vietnam muy rápidamente. Lo habría hecho, si hubiera sido presidente». A diferencia de la mayoría de los hombres estadounidenses de su generación, Trump, de 79 años, evitó el servicio militar en Vietnam a pesar de que en ese momento Estados Unidos tenía un sistema de reclutamiento obligatorio. Estados Unidos estuvo implicado militarmente en Vietnam desde aproximadamente 1954 hasta 1975 y más de 58.000 militares estadounidenses murieron en el conflicto armado.
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Este tío más tonto y no nace.
Total, él no fue, no sé si por joven o por esas excedencias mágicas que siempre consiguen los ricos.
"En 1968, un podólogo que alquilaba un despacho en Nueva York al padre de Trump, Fred Trump, comunicó a una junta de reclutamiento que el futuro presidente tenía espolones óseos en los talones, lo que le hacía no apto para ser llamado a filas.
Durante su etapa como estudiante de grado en la Universidad de Pensilvania, obtuvo cuatro aplazamientos
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