El presidente Donald Trump sugirió que el deporte estadounidense conocido en EE. UU. como “football” (fútbol americano) debería tener otro nombre, para que el “soccer” —que en Estados Unidos se llama así pero que en casi todos los demás países se llama “football”— pudiera quedarse con ese nombre. Trump hizo estos comentarios durante el sorteo del Mundial en Washington D. C., el viernes, mientras hablaba sobre el crecimiento del soccer en EE. UU.
La FIFA, Infantino y cualquiera saben que la FIFA consigue sus mayores negocios sobornando, y si estos son tiranos dictadores, más aún.
Trump es un ejemplo de ello.
Es el individuo sobre el que los sobornos tienen más efecto y está gobernando el país más poderoso del mundo.
Aunque suene paradójico, aquí Infantino no se corta un pelo y crea un
Propongo "redneck rugby" para renombrar al fútbol americano.