Trump dice que EE. UU. debería cambiar el nombre del "football" (fútbol americano) para que el “soccer” (fútbol) pueda usarlo: “Realmente no tiene sentido”  

El presidente Donald Trump sugirió que el deporte estadounidense conocido en EE. UU. como “football” (fútbol americano) debería tener otro nombre, para que el “soccer” —que en Estados Unidos se llama así pero que en casi todos los demás países se llama “football”— pudiera quedarse con ese nombre. Trump hizo estos comentarios durante el sorteo del Mundial en Washington D. C., el viernes, mientras hablaba sobre el crecimiento del soccer en EE. UU.