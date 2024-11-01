Trump dice que EE. UU. debería cambiar el nombre del "football" (fútbol americano) para que el “soccer” (fútbol) pueda usarlo: “Realmente no tiene sentido”  

edición general
El presidente Donald Trump sugirió que el deporte estadounidense conocido en EE. UU. como “football” (fútbol americano) debería tener otro nombre, para que el “soccer” —que en Estados Unidos se llama así pero que en casi todos los demás países se llama “football”— pudiera quedarse con ese nombre. Trump hizo estos comentarios durante el sorteo del Mundial en Washington D. C., el viernes, mientras hablaba sobre el crecimiento del soccer en EE. UU.

#1 Grahml
Curiosamente es siempre los viernes, cuando el vejestorio senil Trump entra en razón de un modo u otro.

Le ocurrió también cuando recibió a Mamdani
1 K 31
Cuñado #3 Cuñado
#1 Porque estaba en evento de la FIFA. Si hubiese sido un evento de la NFL habría que dicho que hay que renombrar el soccer como "faggotball".
1 K 20
#4 Grahml *
#3 ¿“evento de la FIFA”?

Pero si eso era un evento directamente para Trump.

Si hasta el mismo Trump fue allí para “condecorarse” a sí mismo (foto).

La FIFA, Infantino y cualquiera saben que la FIFA consigue sus mayores negocios sobornando, y si estos son tiranos dictadores, más aún.

Trump es un ejemplo de ello.

Es el individuo sobre el que los sobornos tienen más efecto y está gobernando el país más poderoso del mundo.

Aunque suene paradójico, aquí Infantino no se corta un pelo y crea un…  media   » ver todo el comentario
0 K 20
Cuñado #2 Cuñado
Alguna patada al balón sí que le dan, pero desde luego no es significativo. Yo creo que se toca más veces el balón con la mano el fútbol "asociación", que con el pie en el americano.

Propongo "redneck rugby" para renombrar al fútbol americano.
1 K 29

