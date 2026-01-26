Trump dice que cierra los ojos en las reuniones con su gabinete porque son "aburridísimas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó haber cerrado los ojos durante algunos momentos de las reuniones con su gabinete porque son «aburrídisimas», aunque aseguró que lo escucha todo. El mandatario dio estas declaraciones en una entrevista con la revista New York Magazine para un reportaje publicado este lunes sobre la salud del mandatario, de 79 años, cada vez más en el punto de mira por los moretones aparecidos en sus manos y por haber sido visto dormitando en algunos eventos públicos.