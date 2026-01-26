edición general
Trump dice que cierra los ojos en las reuniones con su gabinete porque son "aburridísimas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó haber cerrado los ojos durante algunos momentos de las reuniones con su gabinete porque son «aburrídisimas», aunque aseguró que lo escucha todo. El mandatario dio estas declaraciones en una entrevista con la revista New York Magazine para un reportaje publicado este lunes sobre la salud del mandatario, de 79 años, cada vez más en el punto de mira por los moretones aparecidos en sus manos y por haber sido visto dormitando en algunos eventos públicos.

#2 Albarkas
Además el idiota éste se duerme en el trabajo...
8
gale #3 gale
Típico abuelo que se queda dormido en el sofá, incluso ronca, y luego dice que ha escuchado toda la película. La edad. Es normal que con 79 años le entre sueño. Bastante bien está.
1
BastardWolf #4 BastardWolf
#3 ojala una de esas se muera y no los abra mas. Seguramente no cambiara nada de lo que está pasando porque alguien de los suyos recoja el testigo, pero quiero que se muera
2
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#4 no seas bruto, hombre.
Lo que hay que desearle es que en una de esas tenga un rapto que le lleve junto a su Dios.
0
Mark_ #1 Mark_
No le dará por cerrarlos para siempre, no...
1
BastardWolf #6 BastardWolf
Moretones en sus manos? Pues con un poco de suerte le estan empezando a fallar los riñones
0
Arzak_ #9 Arzak_ *
Cierra los ojos y se imagina cosas más "divertidas" como las que hacía en la isla de Epstein. 8-D
0
Cantro #5 Cantro
"La verdad es que me da igual lo que digan: voy a hacer lo que me salga de las canicas igualmente"
0
josde #7 josde
Solo esta despierto el tiempo que le dura el chute que le meten
0
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo
Mi padre tenía la extraña habilidad de dormirse viendo el telediario pero se despertaba justo en el momento que empezaban a dar el tiempo. Comprendo que Trump se duerma y se despierte justo cuando terminan de hablar.
0
F_Grimes #11 F_Grimes
Sleeping Don :-D
0

