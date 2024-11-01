·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11118
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
6758
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
5707
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
5003
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
4634
clics
Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra
más votadas
739
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
584
Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]
567
Quirón da por hecho que ha ganado un contrato de 140 millones de euros para dirigir durante cinco años un laboratorio público donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños
364
Trump llama “miserable” a una periodista después de que ella le preguntara por qué el FBI ha incautado los registros de votación en Arizona [ENG]
361
Irán reitera sus acusaciones contra Israel por "bombardear monumentos históricos" y critica el "silencio" de UNESCO
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
229
clics
Trump confunde a la secretaria de prensa Karoline Leavitt con la exasesora Kellyanne Conway [ENG]
Trump, “mentalmente lúcido”, cree que Karoline Leavitt es Kellyanne Conway.
|
etiquetas
:
trump
,
leavitt
,
kellyanne
,
conway
19
5
0
K
413
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
5
0
K
413
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
themarquesito
Por si alguien no se acuerda, Kellyanne Conway es quien acuñó el concepto de "hechos alternativos". Karoline Leavitt, en cambio, es la actual secretaria de prensa (la rubia mentirosa insoportable).
6
K
112
#4
casicasi
#1
Karoline Leavitt, en cambio, es la actual secretaria de prensa (la rubia mentirosa insoportable
).
Barbie portavoz.
1
K
30
#3
pitercio
Yo le confundo con lady Gagá.
0
K
19
#5
Grahml
#3
Rutte en la intimidad le llama daddy gagá.
1
K
37
#2
lordban
Y aún así sigue estando entre 5 y 10 veces más lúcido que Biden.
1
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Barbie portavoz.