Trump confunde a la secretaria de prensa Karoline Leavitt con la exasesora Kellyanne Conway [ENG]  

Trump, “mentalmente lúcido”, cree que Karoline Leavitt es Kellyanne Conway.

themarquesito #1 themarquesito
Por si alguien no se acuerda, Kellyanne Conway es quien acuñó el concepto de "hechos alternativos". Karoline Leavitt, en cambio, es la actual secretaria de prensa (la rubia mentirosa insoportable).
#4 casicasi
#1 Karoline Leavitt, en cambio, es la actual secretaria de prensa (la rubia mentirosa insoportable).

Barbie portavoz.
pitercio #3 pitercio
Yo le confundo con lady Gagá.
#5 Grahml
#3 Rutte en la intimidad le llama daddy gagá.
#2 lordban
Y aún así sigue estando entre 5 y 10 veces más lúcido que Biden.
