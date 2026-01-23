edición general
Trump asegura que una “flota enorme” de Estados Unidos va camino a Irán “por si acaso”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado esta madrugada de viernes que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas en el entorno de Irán y ha advertido a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa.

| etiquetas: trump , flota enorme , iran , teheran , represion , protestas
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
y ha advertido a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa

Relacionada: Un tribunal retira temporalmente la prohibición al ICE de represaliar a manifestantes pacíficos en Minnesota

www.meneame.net/story/tribunal-retira-temporalmente-prohibicion-ice-re
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Luego se rodea de dictaduras afines en su grupito por la paz xD
#9 concentrado
Ya lo hicieron en 1953, deponiendo al presidente electo Mohammad Mosaddeq para poner en su lugar al sátrapa Reza Pahlavi, que impuso una dictadura brutal y fue títere de USA. Ahora se quieren cargar una dictadura teocrática para imponer otra laica, posiblemente de un familiar de la familiar del antiguo sha. Los iraníes van a seguir jodidos y la zona va a quedar de lo más estable {0x1f44c}
ur_quan_master #6 ur_quan_master
El riesgo de que haya oleadas de protestas en EEUU en un futuro próximo es bastante elevado. Veremos cual es la respuesta de la administración y como lo justificarán.

De momento recientemente ya han tiroteado a una señora que básicamente no estaba haciendo nada y la administración Trump se ha puesto de parte del asesino.
Herumel #4 Herumel
Y Groenlandia?
perrico #5 perrico
#4 Lo de Irán es para parar que se hable de Groenlandia.
El año que viene, candidato otra vez al Nobel de la Paz
MonoMico #1 MonoMico
El que avisa no es traidor
Mountains #7 Mountains
#1 Curioso que tanto Venezuela como Irán tienen Petróleo
#12 j-light
en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Challenge_2002

Un general americano "hundió" portaviones de la flota en estos ejercicios, con medios muy inferiores. Just saying this could happen again.
cabobronson #11 cabobronson
Cuando va a intervenir en Sudán, con el genocidio que está ocurriendo???
#8 arreglenenlacemagico
todo lo de groenlandia era para esto pero parece que nadie se dio cuenta xD
