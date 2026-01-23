Trump asegura que una “flota enorme” de Estados Unidos va camino a Irán “por si acaso”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado esta madrugada de viernes que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas en el entorno de Irán y ha advertido a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa.
| etiquetas: trump , flota enorme , iran , teheran , represion , protestas
Relacionada: Un tribunal retira temporalmente la prohibición al ICE de represaliar a manifestantes pacíficos en Minnesota
www.meneame.net/story/tribunal-retira-temporalmente-prohibicion-ice-re
De momento recientemente ya han tiroteado a una señora que básicamente no estaba haciendo nada y la administración Trump se ha puesto de parte del asesino.
El año que viene, candidato otra vez al Nobel de la Paz
www.meneame.net/story/trump-no-suma-ninguna-potencia-occidental-nueva-
Un general americano "hundió" portaviones de la flota en estos ejercicios, con medios muy inferiores. Just saying this could happen again.