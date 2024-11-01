Un tribunal retira temporalmente la prohibición al ICE de represaliar a manifestantes pacíficos en Minnesota

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha decidido este miércoles levantar temporalmente las restricciones a las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los manifestantes en el estado de Minnesota, días después de que una jueza federal fallara que los agentes no podrían tomar represalias, arrestar ni detener a quienes participasen en protestas pacíficas.
| etiquetas: minnesota , represión , ice , trump , eeuu , justicia
Ya no disimulan. Un juez acaba de decir que el Estado tiene derecho a la venganza. Esto no va de control migratorio ni de seguridad nacional... esto va de usar el miedo como herramienta de gestión. Si protestas pacíficamente, te destrozamos la vida.
Bienvenidos a la democracia donde la mordaza ya no es de tela, es burocrática. Y por lo visto, totalmente legal.
