Un tribunal retira temporalmente la prohibición al ICE de represaliar a manifestantes pacíficos en Minnesota

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha decidido este miércoles levantar temporalmente las restricciones a las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los manifestantes en el estado de Minnesota, días después de que una jueza federal fallara que los agentes no podrían tomar represalias, arrestar ni detener a quienes participasen en protestas pacíficas.

Tkachenko #1 Tkachenko
putos iraníes...
Ikelos #3 Ikelos
Quedaos con la palabra clave: represaliar.
Ya no disimulan. Un juez acaba de decir que el Estado tiene derecho a la venganza. Esto no va de control migratorio ni de seguridad nacional... esto va de usar el miedo como herramienta de gestión. Si protestas pacíficamente, te destrozamos la vida.
Bienvenidos a la democracia donde la mordaza ya no es de tela, es burocrática. Y por lo visto, totalmente legal.
#2 txepel
Porque recordemos: el fascismo no entra por los cuarteles, el fascismo entra por los tribunales.
Supercinexin #4 Supercinexin
Es la libertad.
#5 laruladelnorte
Las actuaciones del ICE, especialmente en el estado de Minnesota, han abarcado múltiples controversias, desde redadas en edificios y viviendas, detenciones en manifestaciones o el uso de gases lacrimógenos contra aglomeraciones con niños, incluido un bebé. Con todo, la más destacada ha sido la muerte a tiros de la estadounidense Renee Good por parte de un agente del servicio cuya actuación ha sido defendida por Noem y Trump, si bien este último describió el incidente como "horrible" tras conocer este miércoles que el padre de la víctima era su simpatizante.

Siente que el padre de la muerta era su simpatizante,lo demás le importa un carallo...
#6 AlexGuevara
Como está Rusia
