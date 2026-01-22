Trump no suma a ninguna potencia occidental a su nueva organización global

A la autodenominada Junta de Paz del presidente estadounidense se han unido aliados ultraderechistas (Argentina, Hungría), potencias árabes aliadas del país (Arabia Saudí, EAU) o dictaduras prorrusas como Bielorrusia. Sin esperar, el líder ruso afirmó estar dispuesto a financiar la iniciativa trumpista con activos rusos congelados por parte de EE.UU. al Consejo de Paz.