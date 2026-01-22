edición general
16 meneos
51 clics
Trump no suma a ninguna potencia occidental a su nueva organización global

Trump no suma a ninguna potencia occidental a su nueva organización global

A la autodenominada Junta de Paz del presidente estadounidense se han unido aliados ultraderechistas (Argentina, Hungría), potencias árabes aliadas del país (Arabia Saudí, EAU) o dictaduras prorrusas como Bielorrusia. Sin esperar, el líder ruso afirmó estar dispuesto a financiar la iniciativa trumpista con activos rusos congelados por parte de EE.UU. al Consejo de Paz.

| etiquetas: junta de la paz , trump , eeuu , dictaduras , pro rusos
13 3 0 K 153 actualidad
5 comentarios
13 3 0 K 153 actualidad
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Eso es lo de menos.

Lo importante es que los otros pongan 1000 millones que luego administrará el presidente, que "casualmente" es el propio Trump.

Si luego la organización no sirve para nada, pues mala suerte.
2 K 41
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Hungría se une de nuevo al Eje .. no escarmienta. xD
1 K 32
Lenari #1 Lenari
Reino Unido rompió el 'impasse' y no asistió a la ceremonia debido a "preocupaciones sobre la posibilidad de que el presidente Putin forme parte de algo que hable de paz"

Debe ser por eso que nunca invitan a Rusia a las conversaciones de paz para la guerra de Ucrania :troll:
1 K 29
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Por ahora.... :troll:

Por cierto, el zanahorio entre pitos y flautas ya son 25 países (la noticia habla de 20 pero ya quedó antigua), unos 10 más dijeron qué sí pero aún no firmaron, y todo esto en una semana, joer, deseando que le salga todo mal la verdad es que impresiona o_o

Hasta ahora, y tras Indonesia, suman unos 2.000M de personas y el 30% del Pib Mundial
0 K 9
#4 Nasser
Junta de la Paz versus Junta de Impresentables.
0 K 8

menéame