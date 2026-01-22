Trump no suma a ninguna potencia occidental a su nueva organización global

A la autodenominada Junta de Paz del presidente estadounidense se han unido aliados ultraderechistas (Argentina, Hungría), potencias árabes aliadas del país (Arabia Saudí, EAU) o dictaduras prorrusas como Bielorrusia. Sin esperar, el líder ruso afirmó estar dispuesto a financiar la iniciativa trumpista con activos rusos congelados por parte de EE.UU. al Consejo de Paz.
Lo importante es que los otros pongan 1000 millones que luego administrará el presidente, que "casualmente" es el propio Trump.
Si luego la organización no sirve para nada, pues mala suerte.
Debe ser por eso que nunca invitan a Rusia a las conversaciones de paz para la guerra de Ucrania
Por cierto, el zanahorio entre pitos y flautas ya son 25 países (la noticia habla de 20 pero ya quedó antigua), unos 10 más dijeron qué sí pero aún no firmaron, y todo esto en una semana, joer, deseando que le salga todo mal la verdad es que impresiona
Hasta ahora, y tras Indonesia, suman unos 2.000M de personas y el 30% del Pib Mundial