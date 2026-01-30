Trump apoya a Melania en el estreno de su documental, que solo ha vendido tres entradas en el Reino Unido

<Accesible modo lectura> La cinta, por cuyos derechos Amazon ha pagado 40 millones de dólares y ha invertido otros 35 millones en promocionarla de forma global, se estrena este mismo viernes, pero como han reportado algunos medios como 'The Guardian', no está despertando mucho interés entre los espectadores. 'Melania' solo ha vendido tres entradas en un cine de Reino Unido. Vue, uno de los mayores operadores de cine del país, solo se ha vendido una entrada para la primera proyección de las 15.10 horas...
Si vendiera entradas solo valdría para que ganara aún más dinero, pero realmente los productores le dieron pasta a Trump, luego los trenes la proyectan y las plataformas la compran, eso es dinero limpito para Trump.
Y ese dinero es por ahora, seguro que luego sacarán más por "derechos de emisión" o vete tu a saber lo que se saca de la manga.
Porque como son ellos quienes dicen que ven sus clientes y cuantas veces, pueden darle dinero de manera perfectamente justificada de forma constante.
Él, ella y Barron
Están buscando su candidatura al Nobel?
Apuesto a que si, alguien más se anima?
Están promocionando este documental de mierda aunque sea para decir que no vende nada.