edición general
7 meneos
28 clics
Trump apoya a Melania en el estreno de su documental, que solo ha vendido tres entradas en el Reino Unido

Trump apoya a Melania en el estreno de su documental, que solo ha vendido tres entradas en el Reino Unido

<Accesible modo lectura> La cinta, por cuyos derechos Amazon ha pagado 40 millones de dólares y ha invertido otros 35 millones en promocionarla de forma global, se estrena este mismo viernes, pero como han reportado algunos medios como 'The Guardian', no está despertando mucho interés entre los espectadores. 'Melania' solo ha vendido tres entradas en un cine de Reino Unido. Vue, uno de los mayores operadores de cine del país, solo se ha vendido una entrada para la primera proyección de las 15.10 horas...

| etiquetas: documental , television , melania , trump , bezos
5 2 0 K 81 actualidad
19 comentarios
5 2 0 K 81 actualidad
#2 ombresaco
Pues fácil de solucionar: Alguien comprará todas las entradas, saldrá en en listas de películas con mucha recaudación, independientemente de que la gente vaya o no al cine.
3 K 38
#5 Eukherio
#2 Siempre puede Trump darles el toque de atención a los de Amazon, y que se dejen unos millones más en salvar la cara comprando sus propias entradas. Total, la película ya era un peloteo desde el primer momento.
1 K 18
#7 tragicomedia
#2 Para eso que compre la revista que publica la lista. Lo mismo sale mas barato :-)
0 K 6
#11 sliana
#2 como en España, superando a los Minions
0 K 7
WcPC #6 WcPC
Esto es un soborno, no hace falta que venda entradas.
Si vendiera entradas solo valdría para que ganara aún más dinero, pero realmente los productores le dieron pasta a Trump, luego los trenes la proyectan y las plataformas la compran, eso es dinero limpito para Trump.
1 K 32
#16 Eukherio
#6 40 millones solo por los derechos, 35 para producirla. Tendrían que sacar 150 en cines solo para recuperar la inversión. Le habría salido más barato a Amazon firmarle un cheque por 50 millones a Trump, pero quedaría feo.
2 K 30
WcPC #18 WcPC
#16 Efectivamente, quedaría feo...
Y ese dinero es por ahora, seguro que luego sacarán más por "derechos de emisión" o vete tu a saber lo que se saca de la manga.
Porque como son ellos quienes dicen que ven sus clientes y cuantas veces, pueden darle dinero de manera perfectamente justificada de forma constante.
0 K 12
Milmariposas #10 Milmariposas
Ahí, el que ha quedado más que retratado es el amazoniano Bezos. Un ridículo total.
1 K 31
johel #12 johel *
#10 Trump a puesto a parir a la mayor parte de empresarios incluyendo a Musk pero de Bezos no ha dicho ni una mala palabra, a ver quien llama tonto a Bezos que tendra que mirarse en un espejo.
0 K 10
johel #17 johel
#12 Ha >_<
1 K 17
IkkiFenix #14 IkkiFenix
#10 Pues anda que no los están publicitando
0 K 14
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Entradas vendidas:
Él, ella y Barron xD

Están buscando su candidatura al Nobel?
Apuesto a que si, alguien más se anima?
1 K 30
#8 tragicomedia
#3 Tras el Novel viene el oscar
1 K 26
devilinside #9 devilinside
#3 Ya veréis cuando el Naranjután pida el Óscar. Por mi parte, si no es porno, no pienso verla
0 K 12
Manuel_A. #1 Manuel_A.
Las tres de periodistas obligados a comentarlo{grin}
2 K 28
#4 soberao
Es la publicidad de la ultraderecha: que hablen mal de ti pero que hablen de ti. Seguro que aunque no vaya nadie al cine cada uno en su casa si tiene Armazón le echará un vistazo.
Están promocionando este documental de mierda aunque sea para decir que no vende nada.
1 K 27
#13 Suleiman
Tres? Demasiadas....
0 K 13
#15 tpm1
Próximamente los clientes de Amazon Prime obligados a verla si quieren mantener la suscripción. De no hacerlo, cada 10 minutos saldrá un anuncio para que la veas.
0 K 10
#19 Piscardo_Morao
Qué tacaño el engendro naranja, solo ha comprado 3 entradas para la peli de la inmigrante ilegal con la que se casó.
0 K 10

menéame