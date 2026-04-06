Trump amenaza con encarcelar al periodista que informó sobre el rescate de la tripulación en Irán si no revela su fuente [ENG]

Donald Trump amenazó el lunes con encontrar y encarcelar al periodista que informó por primera vez de que un soldado estadounidense estaba esperando ser rescatado después de que su avión fuera derribado en Irán la semana pasada, a menos que ese periodista revelara su fuente. Hablando desde la Casa Blanca, Trump dijo que una “filtración” informó a un periodista no identificado de que, mientras que un piloto había sido rescatado poco después de que un caza F-15 se estrellara en Irán el viernes, un segundo oficial aún no había sido localizado.