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Trump amenaza con encarcelar al periodista que informó sobre el rescate de la tripulación en Irán si no revela su fuente [ENG]

Donald Trump amenazó el lunes con encontrar y encarcelar al periodista que informó por primera vez de que un soldado estadounidense estaba esperando ser rescatado después de que su avión fuera derribado en Irán la semana pasada, a menos que ese periodista revelara su fuente. Hablando desde la Casa Blanca, Trump dijo que una “filtración” informó a un periodista no identificado de que, mientras que un piloto había sido rescatado poco después de que un caza F-15 se estrellara en Irán el viernes, un segundo oficial aún no había sido localizado.

| etiquetas: leak , fuente , encarcelar , periodista , rescate , iran , tripulación
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#7 candonga1
Repetid conmigo, especialmente la señora maestra:

"El mundo libre".
10 K 152
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#7 este es el mundo libre al que seguimos, imagina las teocracias aliadas como Arabia Saudí, allí descuartizan a los periodistas, o a la única democracia de la zona que los bombardea
1 K 40
calde #1 calde *
Ésto es como lo de tener bomba atómica o misiles, que sólo está bien si lo tiene USrael, pero los demás no, que entonces se les llama terroristas en toda la prensa de los grandes grupos mediáticos...
3 K 64
#4 soberao
Un pederasta en la calle amenazando a un trabajador por hacer su trabajo. Y por eso el mundo está así, porque puedes meter a un trabajador en la cárcel porque a un millonario putero no le gusta lo que ha publicado.
1 K 30
sotillo #12 sotillo
#4 No es el millonario putero es la gran cantidad de fanáticos religiosos que le han dado la presidencia por que dios está con ellos
0 K 10
#6 R2dC
La Cibeles.
1 K 22
josde #3 josde
Mientras solo lo encarcele, ese zumbado pederasta es capad de hacer cualquier cosa con el, hasta deportarlo al Congo.
0 K 20
capitan__nemo #13 capitan__nemo
¿No usa el constantemente la estafa de la informacion privilegiada? y ahora pide cuentas a otros.
0 K 18
#2 Onaj
Me la juego y no me equivoco que mañana dirá que le quiere dar un premio porque gracias a su información consiguieron encontrarlo.

Entiendo lo jugoso que es Trump para la gente, pero deberíais entender que balbucea cosas aleatorias y se repite o desdice de un día para otro. Cuando no en la misma frase.
0 K 12
calde #5 calde
#2 pues no creo, la verdad. Creo que acabará en la cárcel, y a la vez seguirá diciendo que él ama la democracia y la libertad y que hay que democratizar no sé qué pais...
1 K 39
Bonzaitrax #11 Bonzaitrax
Algo parecido es lo que hacen sus hermanos Talibanes de Asía, ¿No? :shit:
0 K 10
#9 Zamarro
Esta es la libertad de prensa que piden las derechas en todos los paises, ¿¿no??
0 K 8

menéame