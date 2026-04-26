Trump afirma que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán, ya que el tiempo juega a favor de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa. El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, ha afirmado que el tiempo juega a favor de Washington.
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EEUU está ahora mismo bloqueando el planeta.
Estoy esperando a que se pueda pagar en los comercios con Bizum con NFC para dejar de dar pasta a Visa y Mastercard. Se supone que pronto va a llegar.
Estos bloquean cualquier avance aunque estén hundiendo a todos y cada uno de los europeos. LLevándoles a la más auténtica miseria paso a paso, y posiblemente pasando por la guerra y asesinato de miles si no son millones de europeos
El problema, Trump tiene razón, es de los demás y no de USA. Los que tenemos prisa por abrir Ormuz somos los demás y no USA. A él y a todos los derechistas y billonarios que gobiernan su país, Ormuz se la suda.
Suben los precios del petróleo tras estancarse las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán
www.meneame.net/m/actualidad/suben-precios-petroleo-tras-estancarse-co
#3 Ayer vi por aquí la noticia de que EE. UU. está exportando petróleo de sus propios yacimientos después de años gracias precisamente al bloqueo del estrecho.
Pronto lo llamara guerra de desgaste con Iran
www.meneame.net/m/actualidad/eeuu-anuncia-inversiones-record-bases-esp
Como dice un analista, Trump es tan retrasado que da la vuelta y llega a genio.
En cambio en Europa tenemos gente más capaz pero que va de vasalla y traidora y nos arruina a todos
(Irony mode «OFF»).