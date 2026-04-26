Trump afirma que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán, ya que el tiempo juega a favor de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa. El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, ha afirmado que el tiempo juega a favor de Washington.