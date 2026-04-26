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Trump afirma que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán, ya que el tiempo juega a favor de Estados Unidos

Trump afirma que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán, ya que el tiempo juega a favor de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa. El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, ha afirmado que el tiempo juega a favor de Washington.

| etiquetas: trump , irán , acuerdo , ee.uu
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
perrico #2 perrico
Habría que hacer un bloqueo económico a EEUU e Israel.
EEUU está ahora mismo bloqueando el planeta.
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ElBeaver #10 ElBeaver
#2 Podrías ir tú de voluntario.
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#14 fremen11
#10 No hace falta ir, con dejar de comprarles el petroleo, el gas y demás zarandajas
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TikisMikiss #17 TikisMikiss
#10 Ir a dónde?
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perrico #18 perrico
#10 Lo hago sin moverme de casa. Me quité el Amazon Prime, dejé decomprar productos (en la medida de mi capacidad para mirar etiquetas) americanos e israelís, mi uso de Microsoft se reduce al ámbito del trabajo ( por cuenta ajena) y evito todo aquello que pueda dar dinero a empresas americanas. Ciertamente no es posible al 100%, pero se hace lo que se puede.
Estoy esperando a que se pueda pagar en los comercios con Bizum con NFC para dejar de dar pasta a Visa y Mastercard. Se supone que pronto va a llegar.
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masde120 #12 masde120 *
#2 Si, lo que pasa es que tienen infiltrados en Europa, Von der Leyen y Merz entre ellos. Comprados y beneficiados personalmente y todas sus familias y allegados.
Estos bloquean cualquier avance aunque estén hundiendo a todos y cada uno de los europeos. LLevándoles a la más auténtica miseria paso a paso, y posiblemente pasando por la guerra y asesinato de miles si no son millones de europeos
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#15 Sacapuntas
#2 Yo ya, muy modestamente, lo hago. :troll:
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reithor #20 reithor
#2 se te ha adelantado el propio Donald con los aranceles, pero se lo han tirado unos sucios jueces. Ahora tiene que ponerse creativo para volver a autoboicotear su economía.
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Supercinexin #13 Supercinexin
Y tiene razón. Europa tiene muchísima más prisa que EEUU, cuya población no es tan pija y está acostumbrada a que su Gobierno se mee y se cague encima de ellos y a no tener ni escuelas ni médicos ni nada. Sin embargo tienen munición infinita y son maestros en el arte de crear dinero de la nada y de quedarse con el oro de los demás, aparte de tener el mayor y mejor armado ejército que ha conocido la Humanidad.

El problema, Trump tiene razón, es de los demás y no de USA. Los que tenemos prisa por abrir Ormuz somos los demás y no USA. A él y a todos los derechistas y billonarios que gobiernan su país, Ormuz se la suda.
1 K 33
#3 Grahml
No tanto:

Suben los precios del petróleo tras estancarse las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán
www.meneame.net/m/actualidad/suben-precios-petroleo-tras-estancarse-co
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Nube_Gris #4 Nube_Gris *
Ya lo creo que juega a favor de Estados Unidos, pero sobre todo juega a favor de los especuladores que hay en Estados Unidos, que gracias a Trump y a sus cambios de opinión están ganando dinero a espuertas.

#3 Ayer vi por aquí la noticia de que EE. UU. está exportando petróleo de sus propios yacimientos después de años gracias precisamente al bloqueo del estrecho.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Está esperando que reviente todo para que la gente "se ponga de su parte".
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ElBeaver #9 ElBeaver
#1 creo que va de eso
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Don_Pixote #6 Don_Pixote
:-D ha llamado a su colega Putin y se han puesto de acuerdo en la narrativa

Pronto lo llamara guerra de desgaste con Iran
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#7 tierramar *
Creo que EEUU esta preparando una guerra global, de la que la guerra de Ucrania e Iran serían partes. Guerra en la que el PPSOE ya nos han metido, aprobando el presupuesto en reame europeo, el discurso pacifista de Sanchez no es más que una cortina de humo para ganarse la confianza de los ciudadanos de izquierda. si el siguiente gobierno lo conforma el PPSOE son capaces de meternos en la guerra como carnde de cañón:
www.meneame.net/m/actualidad/eeuu-anuncia-inversiones-record-bases-esp
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masde120 #21 masde120 *
USA es exportador neto y le beneficia la subida del petroleo, el gas de más que le vende a Europa, las armas de más que le vende a todos y el petroleo de menos que le llega a Asia y le suben los costes a su competidor.
Como dice un analista, Trump es tan retrasado que da la vuelta y llega a genio.
En cambio en Europa tenemos gente más capaz pero que va de vasalla y traidora y nos arruina a todos
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Malinke #16 Malinke
¿a dónde?
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Catacroc #11 Catacroc
Trump miente como siempre. Ahora no tiene prisa por que sencillamente no entiende nada de lo que esta pasando ni de lo que va a pasar.
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Lerena #5 Lerena
Donald Trump. El mejor presidente de la historia de EEUU. El solo va ha hacer más por la descontaminación del planeta que todo el ecologismo junto.
(Irony mode «OFF»).
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DarthMatter #8 DarthMatter
¡No ganamos para viejos chochos asesinos con poder!
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#19 bibubibu
Pues que se imagine la prisa que pueda tener Irán, que se lleva preparando para esto mismo décadas. La que va sufrir mucho es la putita UE, pero parece que no se dan cuenta y siguen lamiendo cimbrel usano y judío.
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menéame