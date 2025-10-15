edición general
Trump afirma que Modi le dijo que India dejaría de importar petróleo ruso

Trump afirma que Modi le dijo que India dejaría de importar petróleo ruso

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que el primer ministro de la India, Narendra Modi, le aseguró este miércoles que detendría las importaciones de petróleo ruso

azathothruna #2 azathothruna
"Me dijo"
Si no lo dice Modi tambien, es otro mas de sus "hechos alternativos"
luiggi #1 luiggi
De ser así creo que es una excelente noticia. Si algo puede detener esta maldita guerra es que Rusia no pueda financiarla
