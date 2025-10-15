·
Trump afirma que Modi le dijo que India dejaría de importar petróleo ruso
El presidente Donald Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que el primer ministro de la India, Narendra Modi, le aseguró este miércoles que detendría las importaciones de petróleo ruso
actualidad
#2
azathothruna
"Me dijo"
Si no lo dice Modi tambien, es otro mas de sus "hechos alternativos"
#1
luiggi
De ser así creo que es una excelente noticia. Si algo puede detener esta maldita guerra es que Rusia no pueda financiarla
