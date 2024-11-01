edición general
Trump afirma que Cuba "va a caer muy pronto"

"Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a enviar a Marco (Rubio) allí y veremos cómo sale", ha afirmado el preisdente de EEUU en CNN

themarquesito #2 themarquesito
Marco Rubio quería ser presidente de EE.UU y terminará siéndolo de Cuba xD
A.more #3 A.more *
De vergüenza que amenace con matar con total impunidad
A.more #4 A.more
Y no es solo amenazar. Matan.
sibe #6 sibe
A el matón del cole no le están saliendo sus planes tal como quería en Irán y se busca una víctima más fácil y débil. Típico de los abusones.
#7 UNX
#6 Si no le dan el Nobel por lo de Irán, pues oye, igual se lo dan por Cuba.
#8 Pacurro
#6 Aunque eso de "fácil y débil" está por verse.
sibe #11 sibe
#8 Ya, si no te digo que los cubanos no sean resistentes pero si te matan de hambre se hace difícil resistir.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Te has convertido en lo que juraste destruir
#1 Perrota
Cuba lleva más de 50 años en el suelo. Se pueden llevar una sorpresa.
#10 Pacurro
Hace más de 50 años vengo escuchando y leyendo lo mismo.
#9 Emotivo
Terminará poniendo en Cuba un régimen como el de Batista.
