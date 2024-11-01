·
Trump afirma que Cuba "va a caer muy pronto"
"Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a enviar a Marco (Rubio) allí y veremos cómo sale", ha afirmado el preisdente de EEUU en CNN
cuba
eeuu
trump
actualidad
#2
themarquesito
Marco Rubio quería ser presidente de EE.UU y terminará siéndolo de Cuba
0
K
20
#3
A.more
*
De vergüenza que amenace con matar con total impunidad
1
K
20
#4
A.more
Y no es solo amenazar. Matan.
1
K
20
#6
sibe
A el matón del cole no le están saliendo sus planes tal como quería en Irán y se busca una víctima más fácil y débil. Típico de los abusones.
2
K
20
#7
UNX
#6
Si no le dan el Nobel por lo de Irán, pues oye, igual se lo dan por Cuba.
1
K
15
#8
Pacurro
#6
Aunque eso de "fácil y débil" está por verse.
1
K
12
#11
sibe
#8
Ya, si no te digo que los cubanos no sean resistentes pero si te matan de hambre se hace difícil resistir.
0
K
6
#5
MoñecoTeDrapo
Te has convertido en lo que juraste destruir
0
K
11
#1
Perrota
Cuba lleva más de 50 años en el suelo. Se pueden llevar una sorpresa.
0
K
10
#10
Pacurro
Hace más de 50 años vengo escuchando y leyendo lo mismo.
0
K
8
#9
Emotivo
Terminará poniendo en Cuba un régimen como el de Batista.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
