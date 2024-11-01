El truco de suspender o aplazar el juicio

Algunos trabajadores que demandéis a la empresa pasaréis por la experiencia de que se suspenda el juicio contra vuestra voluntad, retrasándose para una fecha posterior. Tras muchos meses o incluso años esperando, resulta que van y os retrasan el juicio cuando ya faltaba poco para celebrarlo o incluso os lo suspenden el mismo día. Está claro que hay casos en los que es correcta la suspensión del juicio, pero está más claro aún que también hay casos en los que la suspensión es un truco para conseguir lo que les conviene o prefieren otras personas