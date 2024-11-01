edición general
Tropas israelíes roban 250 cabras de Siria y las llevan de contrabando a Cisjordania ocupada [ENG]

Las tropas israelíes en Siria robaron un rebaño de unas 250 cabras y las introdujeron de contrabando en la Cisjordania ocupada, según medios israelíes. Un batallón de la Brigada del Golán, que opera en los Altos del Golán ocupados, estaba realizando una operación en Siria cuando identificó el rebaño, perteneciente a agricultores sirios. Según informes, los soldados cargaron las cabras en camiones que parecían haber sido preparados con antelación y las introdujeron en territorio israelí.

comentarios
TooBased
Sólo saben asesinar, violar y robar
aPedirAlMetro
#1 Creo que lo que los sionistas hacen con las cabras, es en el orden inverso :roll:
sotillo
#1 Y se van especializando cada segundo que pasa, cada segundo que pasa apestan más a mala gente
Huaso
Vaya miserias…. Robando cabras…
Antipalancas21
Cabras robadas por cabrones asesinos.
Jointhouse_Blues
Les roban el sustento, no es algo baladí.
klabervk
Toda una educación basada en que toda esa tierra les pertenece... Muy coherente con la visión sionista, roba roba roba todo lo que puedas porque es tuyo...
Ripio
Demasiado tiempo sin mujeres.
:troll:
