Tropas israelíes roban 250 cabras de Siria y las llevan de contrabando a Cisjordania ocupada [ENG]

Las tropas israelíes en Siria robaron un rebaño de unas 250 cabras y las introdujeron de contrabando en la Cisjordania ocupada, según medios israelíes. Un batallón de la Brigada del Golán, que opera en los Altos del Golán ocupados, estaba realizando una operación en Siria cuando identificó el rebaño, perteneciente a agricultores sirios. Según informes, los soldados cargaron las cabras en camiones que parecían haber sido preparados con antelación y las introdujeron en territorio israelí.