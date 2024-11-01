edición general
Los tribunales fallan a favor de un hombre de 71 años que se negó a pagar una pensión a su hijo 'nini'

El joven, de 25 años y residente en Gijón, pedía en el juzgado que se embargase la pensión de su padre para seguir cobrando la manutención

sleep_timer #1 sleep_timer
Hay que tenerlos cuadraos y del tamaño de un buey para demandar a tu padre pensionista.
#2 astur365_628eed2f50e0f
Separado , casado en segundas nupcias y de pallá
Alegremensajero #3 Alegremensajero
#2 Y su hijo un puto vago que no tiene ni número de cuenta de cotización a los 25 años.
