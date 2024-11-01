·
7
meneos
77
clics
Los tribunales fallan a favor de un hombre de 71 años que se negó a pagar una pensión a su hijo 'nini'
El joven, de 25 años y residente en Gijón, pedía en el juzgado que se embargase la pensión de su padre para seguir cobrando la manutención
|
etiquetas
:
nini
,
pensión
,
padre
,
gijón
6
1
0
K
65
actualidad
3 comentarios
6
1
0
K
65
actualidad
#1
sleep_timer
Hay que tenerlos cuadraos y del tamaño de un buey para demandar a tu padre pensionista.
3
K
45
#2
astur365_628eed2f50e0f
Separado , casado en segundas nupcias y de pallá
0
K
9
#3
Alegremensajero
#2
Y su hijo un puto vago que no tiene ni número de cuenta de cotización a los 25 años.
1
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
