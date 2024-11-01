Un tribunal absuelve a 14 ‘narcos’ acusados de meter 102 kilos de ‘coca’ en Valencia porque no se respetaron las garantías procesales

No vale todo para conseguir el fin. La Audiencia Provincial de Valencia, su Sección Tercera ha absuelto a 14 personas acusadas de introducir 102 kilogramos de cocaína a través del puerto de Valencia por no haberse respetado las garantías procesales durante la instrucción de este caso. Se trata de una resolución histórica en España y supone la absolución de 14 personas que se enfrentaban a penas de prisión solicitadas por la Fiscalía de entre diez y dieciséis años de cárcel, además de multas que ascendían a decenas de millones de euros.