El tren nocturno que conectará España con 100 ciudades europeas tiene una solución muy sencilla para el problema que lleva décadas ahuyentando a los viajeros

Nox, una nueva operadora ferroviaria, lanzará en 2027 un tren nocturno que conectará hasta 100 ciudades europeas, incluida Barcelona. Su propuesta elimina el mayor inconveniente histórico de estos servicios: compartir cabina con desconocidos. Ofrecerá habitaciones privadas desde 79 euros, con opciones individuales o dobles, todas con dos metros de longitud y espacio para equipaje. El servicio será más barato que volar y priorizará la puntualidad mediante rutas de 500 a 1.500 km y menos paradas. La empresa planea expandirse con 35 rutas europeas
