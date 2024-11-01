La tregua del PP dura poco más de 24 horas y ya pone en la diana a Óscar Puente

El accidente de tren ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) había provocado una suerte de tregua a nivel político entre los dos principales partido. Solo Vox se salió de ese carril. En apenas 24 horas la posición del PP ha variado. Si bien el lunes los populares cuidaron mucho sus palabras y su tono, este martes fuentes de Génova remitían un duro mensaje a los medios de comunicación tras la rueda de prensa ofrecida por la portavoz del Gobierno Elma Saiz en Moncloa después del Consejo de Ministros.
Renfe Operadora es una empresa pública (EPE) española que depende directamente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, con personalidad jurídica propia y actuando como entidad gestora del transporte ferroviario de viajeros y mercancías.
-Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) es una entidad pública empresarial española, propiedad del Estado y adscrita al… » ver todo el comentario
La titularidad de ILSA (el operador de trenes de alta velocidad conocido como Iryo) es un consorcio donde el control mayoritario (51%) lo ostenta Trenitalia (del Estado italiano), mientras que el resto (49%) se comparte entre Air Nostrum (25%) y Globalvia (25%), tras una operación reciente donde Trenitalia adquirió un 6% adicional, consolidando su posición.
