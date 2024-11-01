La tregua del PP dura poco más de 24 horas y ya pone en la diana a Óscar Puente

El accidente de tren ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) había provocado una suerte de tregua a nivel político entre los dos principales partido. Solo Vox se salió de ese carril. En apenas 24 horas la posición del PP ha variado. Si bien el lunes los populares cuidaron mucho sus palabras y su tono, este martes fuentes de Génova remitían un duro mensaje a los medios de comunicación tras la rueda de prensa ofrecida por la portavoz del Gobierno Elma Saiz en Moncloa después del Consejo de Ministros.