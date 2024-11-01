edición general
La tregua del PP dura poco más de 24 horas y ya pone en la diana a Óscar Puente

La tregua del PP dura poco más de 24 horas y ya pone en la diana a Óscar Puente

El accidente de tren ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) había provocado una suerte de tregua a nivel político entre los dos principales partido. Solo Vox se salió de ese carril. En apenas 24 horas la posición del PP ha variado. Si bien el lunes los populares cuidaron mucho sus palabras y su tono, este martes fuentes de Génova remitían un duro mensaje a los medios de comunicación tras la rueda de prensa ofrecida por la portavoz del Gobierno Elma Saiz en Moncloa después del Consejo de Ministros.

21 comentarios
kumo #6 kumo *
#2 Adif es una entidad pública que depende de Transportes. Renfe también es pública y lo mismo, depende de transportes...

Sólo has acertado con Iryo :roll:

jonolulu #8 jonolulu
#6 Iryo es filial de Trenitalia, la empresa pública italiana

kumo #11 kumo *
#8 Cierto. Pero imagino que en España operan como empresa/filial privada.

#11 Como Renfe, derecho privado
#11 Como Renfe, derecho privado

yende #10 yende *
#7 #6 #2 Diria que ninguna es privada, Iryo es 51% de Italia
Vista creada con IA
Renfe Operadora es una empresa pública (EPE) española que depende directamente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, con personalidad jurídica propia y actuando como entidad gestora del transporte ferroviario de viajeros y mercancías.

-Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) es una entidad pública empresarial española, propiedad del Estado y adscrita al…   » ver todo el comentario

#12 pascuaI
#10 Iryo es sólo una marca, pero la empresa (creo que se llama ILSA) en España es una compañía privada, aunque esté participada por una empresa pública italiana.

yende #20 yende
#12 parece que no cambia en demasia
Vista creada con IA
La titularidad de ILSA (el operador de trenes de alta velocidad conocido como Iryo) es un consorcio donde el control mayoritario (51%) lo ostenta Trenitalia (del Estado italiano), mientras que el resto (49%) se comparte entre Air Nostrum (25%) y Globalvia (25%), tras una operación reciente donde Trenitalia adquirió un 6% adicional, consolidando su posición.

#7 Juez_Falcone
#2 ¿Pero sabes a quién pertenece Renfe y Adif o vienes a meter mierda?

Druidaferal #5 Druidaferal *
Y bien que lo veo. Es obvio que ese tío deberia haber dimitido nada más nacer.
Malditos seáis por hacerme estar de acuerdo con el pp.
Pero a los hechos me remito. Nunca en la historia el transporte público fue tan mierda, hasta el punto de que es un meme. Todo son risas con los retrasos de horas, las vibraciones y las monedas que se caen, que si "estamos teniendo turbulencias" .
Luego le echan en cara que todo va como la mierda y sale diciendo "nunca en España el trasporte fue tan bien" en plan aznar y su "España va bien". Ya os digo que a la gente hasta Oscar puente nunca Le importo una mierda el estado del trasporte público. Pero ha pasado de ser un meme a una tragedia.

#9 kaos_subversivo
#5 nunca en la historia el transporte publico fue tan privado.
La liberalización ya funcionó de culo en UK y aqui vamos por el mismo camino

Druidaferal #13 Druidaferal
#9 si me dices cualquier otro ministro de transportes no te sabría decir, el qué sea, del gobierno que sea. A los españoles no les importaba el estado del transporte público. Que siempre ha sido malo, lento, incómodo. Pero con Oscar puente de convirtió en un meme, ahora en tragedia.

#16 kaos_subversivo
#13 últimamente he cogido muchos trenes a Extremadura y la verdad es que esa linea si que ha mejorado, pero es que era tercermundista.
Lo que te digo es que aun va a ir a peor porque el liberalizarlo no lo va a mejorar

Cabre13 #19 Cabre13
#5 Malditos seáis por hacerme estar de acuerdo con el pp.
Igual es por que le doy muchas vueltas a las cosas pero a mí me da que una persona que durante dos años no ha dicho ni una palabra sobre Mazon pero en cambio lleva dos días exigiendo la dimisión de Puente quizás no necesitaba mucha presión para estar de acuerdo con el PP, solo necesitabas una excusa.

MIrahigos #14 MIrahigos
ME suda la polla, ya debería haber domitido

pitercio #17 pitercio
"Ni Sánchez ha llamado a Feijóo ni Puente le quiso acompañar ayer en su recorrido por Adamuz".
¿En serio? ¿Pero qué mierda es eso? A ver ¿Qué servicio de acompañamiento necesita el señor ese que va a sitios?

#4 Juanjolo
#2 ya claro, la huelga general que se ha convocado no es para exigir nada al ministerio de transportes.

manbobi #18 manbobi
Sin embargo los centrados locales llevan días metiendo mierda.

founds #21 founds
#2 empresas privadas llenas de políticos? creo que tengo un concepto diferente de que es una empresa privada de una empresa publica

Blackat #3 Blackat
Los del PP y su cuerda siempre han sido mucho de dianas, fosas y soluciones de este tipo.

Todo lo que sea para SEGUIR ROBANDO A MANOS LLENAS

#1 Juanjolo *
Vamos es que por su puesto. Aquí el dinero para las infraestructuras se ha ido un porcentaje importante para mordidas, otro para propaganda, ahorrando lo maximo en material y los contratos a una empresa relacionada con Koldo.

#2 Alcalino
#1 tanto Renfe como Adif como Iryo son empresas privadas.

Lo sabes, ¿verdad?


