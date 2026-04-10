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«Un trayecto de 40 minutos se convirtió en hora y media»: quejas por la alta afluencia de ciclistas en la Serra de Tramuntana

«Un trayecto de 40 minutos se convirtió en hora y media»: quejas por la alta afluencia de ciclistas en la Serra de Tramuntana

La temporada ciclista ha vuelto a tensar la convivencia en las carreteras de la Serra de Tramuntana. Un vídeo difundido en redes por la cuenta Mallorca Viral muestra la desesperación de varios conductores ante la gran afluencia de bicicletas en la vía que conduce a Banyalbufar. En las imágenes, grabadas desde el interior de un coche, se aprecia un grupo de vehículos circulando a una velocidad muy reducida debido a los ciclistas que ocupaban la calzada en un tramo con curvas. «Normalmente son 40 minutos de camino, ayer 1 hora y 30 minutos»

| etiquetas: sierra , tramuntana , afluencia , ciclistas , quejas
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15 comentarios
7 1 0 K 84 actualidad
LisaPotter #1 LisaPotter
Me voy a callar, que luego dicen que soy una intolerante.
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#5 Grahml *
Lo único cuestionable es lo que dicen en el vídeo de que el ciclista que adelanta lo hiciera invadiendo el carril contrario, sin dejar la distancia de 1,5 metros y supuestamente viniendo un vehículo de frente (que tal vehículo no se ve en el vídeo).

Por lo demás, los cicloturistas o gente con mallas en bicicleta o señores en bici como dice #2, aparentemente no están realizando ninguna ilegalidad al usar la vía.

Desgraciadamente el vídeo está editado poniendo mensajes que tapan una gran parte…   » ver todo el comentario
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ingenierodepalillos #7 ingenierodepalillos *
#5 #2 Yo aquí tengo el corazón divido. Resulta que pedir carriles bici y rutas ciclables, no era algo que tuvieran previsto los conductores. En donde vivo pasa lo mismo, saturan las carreteras habituales, así que me pregunto, si gente en bici quiere ir de punto A a punto B y no hay alternativa ¿qué hacen? Los conductores hemos vivido demasiado bien mientras las ciudades y las vías giraban entorno a los coches.

Por otro lado, la gran mayoría de domingueros en mallas no son ciclistas, porque no…   » ver todo el comentario
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#15 Grahml *
#7 Yo soy conductor de coche más que usuario de bicicleta, y fácilmente podría caer en "qué pesados son los ciclistas que no me permiten el paso".

Pero al final de tu comentario dices algo totalmente relevante y que da sentido a lo que digo en #5.

"si no voy atento me lo llevo por delante"

Nuestra obligación es "ir atentos".

Y eso es incuestionable.

Si te le llevas por delante por no ir atento, a saber qué diría el juez.

Ahora, mi comentario en #5…   » ver todo el comentario
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devilinside #14 devilinside
#1 ¿Al gluten, a la lactosa, a la licra...?
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Aguarrás #13 Aguarrás
En la sierra de Madrid también tenemos a los gilipollas reteniendo el tráfico porque por sus santos huevos circulan en paralelo.
Una cosa es tolerancia y otra permitir que se te rían en la cara.
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mariKarmo #3 mariKarmo
Yo lo he sufrido este puente en el puerto de Cadaqués.

Hay que prohibir la circulación de bicis en puertos (es peligrosísimo) A LA VEZ que se habilitan carriles para que puedan circular sin molestar.

Una cosa y la otra.
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Veelicus #10 Veelicus
La normativa deberia obligar a los ciclistas a ir por carril bici alli donde lo hubiera.

El dia que vea a un policia poniendo una multa a un ciclista por saltarse un semaforo, adelantar cuando los coches estan parados en los semaforos, no mirar al incorporarse en un ceda el paso, ir tres en paralelo o circular a menos de la mitad de la velocidad recomendada para la via se me van a saltar las lagrimas.
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
No son ciclistas, son señores en bici.
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#8 Tensk
#2 Claro, porque los ciclistas son todos aquellos que cumplen las normas de tráfico solamente, los demás no, y eres tú el que reparte los carnets.
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#9 F.c.r
#2 Y, qué diferencia hay entre un ciclista y un señor o señora en bicicleta ? Es para aclararme ...
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Narmer #4 Narmer
Aún no hemos resuelto la cuestión: la carretera es de los coches o de los putos biciclistas?  media
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asbostrusbo #6 asbostrusbo
#4 prioridad para las bicis. Los coches que esperen
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Veelicus #11 Veelicus
#6 Las personas que van encima de la bici son personas, las personas que conducen coches tambien son personas, que aunque es una obviedad no esta mal recordarlo.
La prioridad deberia ser para quien transporte mas personas, es decir, primero autobuses, luego minibuses, luego furgonetas luego coches, luego motos ( si van dos) y luego ciclistas, patinetes, patines
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#12 moratos
#4 De ambos, por supuesto. Si es por número de pirulas que me han hecho circulando los coches o las bicis, te digo yo que los primeros ganan por un amplísimo margen. En cuanto a entorpecer la circulación, por cada bici que me hace ir más despacio por ciudad, hay 20 coches en doble fila que me obligan a esperar que quede libre el carril contrario para continuar.
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menéame