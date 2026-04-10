«Un trayecto de 40 minutos se convirtió en hora y media»: quejas por la alta afluencia de ciclistas en la Serra de Tramuntana

La temporada ciclista ha vuelto a tensar la convivencia en las carreteras de la Serra de Tramuntana. Un vídeo difundido en redes por la cuenta Mallorca Viral muestra la desesperación de varios conductores ante la gran afluencia de bicicletas en la vía que conduce a Banyalbufar. En las imágenes, grabadas desde el interior de un coche, se aprecia un grupo de vehículos circulando a una velocidad muy reducida debido a los ciclistas que ocupaban la calzada en un tramo con curvas. «Normalmente son 40 minutos de camino, ayer 1 hora y 30 minutos»