«Un trayecto de 40 minutos se convirtió en hora y media»: quejas por la alta afluencia de ciclistas en la Serra de Tramuntana

La temporada ciclista ha vuelto a tensar la convivencia en las carreteras de la Serra de Tramuntana. Un vídeo difundido en redes por la cuenta Mallorca Viral muestra la desesperación de varios conductores ante la gran afluencia de bicicletas en la vía que conduce a Banyalbufar. En las imágenes, grabadas desde el interior de un coche, se aprecia un grupo de vehículos circulando a una velocidad muy reducida debido a los ciclistas que ocupaban la calzada en un tramo con curvas. «Normalmente son 40 minutos de camino, ayer 1 hora y 30 minutos»
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Por lo demás, los cicloturistas o gente con mallas en bicicleta o señores en bici como dice #2, aparentemente no están realizando ninguna ilegalidad al usar la vía.
Desgraciadamente el vídeo está editado poniendo mensajes que tapan una gran parte… » ver todo el comentario
Por otro lado, la gran mayoría de domingueros en mallas no son ciclistas, porque no… » ver todo el comentario
Pero al final de tu comentario dices algo totalmente relevante y que da sentido a lo que digo en #5.
"si no voy atento me lo llevo por delante"
Nuestra obligación es "ir atentos".
Y eso es incuestionable.
Si te le llevas por delante por no ir atento, a saber qué diría el juez.
Ahora, mi comentario en #5… » ver todo el comentario
Una cosa es tolerancia y otra permitir que se te rían en la cara.
Hay que prohibir la circulación de bicis en puertos (es peligrosísimo) A LA VEZ que se habilitan carriles para que puedan circular sin molestar.
Una cosa y la otra.
El dia que vea a un policia poniendo una multa a un ciclista por saltarse un semaforo, adelantar cuando los coches estan parados en los semaforos, no mirar al incorporarse en un ceda el paso, ir tres en paralelo o circular a menos de la mitad de la velocidad recomendada para la via se me van a saltar las lagrimas.
La prioridad deberia ser para quien transporte mas personas, es decir, primero autobuses, luego minibuses, luego furgonetas luego coches, luego motos ( si van dos) y luego ciclistas, patinetes, patines