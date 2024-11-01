edición general
Tragedia en el fútbol sala: muere un portero tras parar un penalti

Una noche para disfrutar del futbol sala terminó en tragedia en Augusto Corrêa, en el noreste de Pará. El portero Édson, conocido como Pixé, participaba en los partidos del Día de la Independencia de 2025 en el municipio de Augusto Corrêa, en el noreste de Pará (Brasil). En la tanda de penaltis, el guardameta ataja un disparo, camina hacia sus compañeros y cae a los pocos metros

Torrezzno #3 Torrezzno
Que le tiraron, con un mikasa?
#9 guillersk
#3 Al infierno vamos :troll:
Fartis #15 Fartis
#3 con razon de nenes nos quitabamos de la trayectoria, le daban punterazo y pa dentro
The_Ignorator #16 The_Ignorator
#15 Si de pequeño no te quedaste alguna vez sin respiración del Mikasazo que habías recibido en el pesho, no tienes infancia
yopasabaporaqui #17 yopasabaporaqui
#3 Los siguen fabricando? Pensé que estaban prohibidos por la convención de Ginebra...
The_Ignorator #19 The_Ignorator
#17 El FT-5 ha destrozado más infancias que el AK-47
Cantro #20 Cantro *
#3 recuerdo cuando era portero de fútbol sala y tenía enfrente a un tipo que tenía muchísima potencia de disparo.

Es la única vez en mi vida que he intentado no parar un penalti.

Fallé

No sólo eso, sino que además la paré contra el estómago. Y era un Mikasa de los viejos.

Tardé como cinco minutos en levantarme y me dolió durante varios días

Los meneantes más jovencitos no sabrán qué clase de daño podía hacer uno de esos
The_Ignorator #7 The_Ignorator
No entiendo como murió, si hacía deporte
#11 guillersk
#7 se habría vacunado, el 5G y los chis de bill gaitas
Veelicus #12 Veelicus
#8 No, lo importante es que lamentablemente el chaval ha muerto, el hecho de parar un penalti ni es noticia, pero en este caso si aporta informacion porque indica en que momento del juego ha ocurrido.
No es lo misma noticia si muere de un infarto natural mientras juega al futbol sala que si muere por culpa de un traumatismo durante un partido de futbol sala.
ChatGPT #13 ChatGPT *
#10 ok, pues nada, estaré equivocado. No merece tanta discusión el tema :-)

Lo importante (como bien dice #12 aunque haya derrapado en la discusión) es que se ha muerto, pobre chaval, familia y amigos (y el que tiró!)
escuadron #10 escuadron
#8 Podría haber puesto en un lanzamiento de penalti, pero creo que "tras parar el penalti" hace que no tengas que ver el video para saber exactamente lo que ha pasado
#21 Pitchford
Si ésta es la situación, supongo que se podría bajar el peso o la dureza del balón para reducir este tipo de riesgo, aunque se juege algo peor.
Connect #2 Connect
Que tio. No murió sin antes cumplir con su trabajo!: paró el penal!
Veelicus #6 Veelicus
#5 hombre, si no lo para no le hubiese golpeado el balon...
ChatGPT #8 ChatGPT *
#6 claro,’porque no se puede parar un gol sin recibir un balonazo potencialmente mortal. Por eso es más importante poner que lo paró c no que recibió un golpe
ChatGPT #14 ChatGPT *
Edit, me he pasado
#18 Malandrico
Si es que siempre hay que avisar: "no se vale tirar a trallón"
ChatGPT #1 ChatGPT
Lo de “tras parar un penalti” es suuuuuper relevante.
escuadron #4 escuadron
#1 Si sabes un poco de futbol sala sí es relevante, porque ya sabes que tipo de golpe le ha dado el balón
ChatGPT #5 ChatGPT *
#4 si entiendo que insinúas que el golpe lo mató, lo relevante es el golpe, no el haberlo parado.
Si es relevante, el titular debería ser “muere un portero de fútbol sala al recibir un golpe con un balón”
