Tragedia en el fútbol sala: muere un portero tras parar un penalti

Una noche para disfrutar del futbol sala terminó en tragedia en Augusto Corrêa, en el noreste de Pará. El portero Édson, conocido como Pixé, participaba en los partidos del Día de la Independencia de 2025 en el municipio de Augusto Corrêa, en el noreste de Pará (Brasil). En la tanda de penaltis, el guardameta ataja un disparo, camina hacia sus compañeros y cae a los pocos metros
| etiquetas: portero , muere , penalti , futbol sala
Es la única vez en mi vida que he intentado no parar un penalti.
Fallé
No sólo eso, sino que además la paré contra el estómago. Y era un Mikasa de los viejos.
Tardé como cinco minutos en levantarme y me dolió durante varios días
Los meneantes más jovencitos no sabrán qué clase de daño podía hacer uno de esos
No es lo misma noticia si muere de un infarto natural mientras juega al futbol sala que si muere por culpa de un traumatismo durante un partido de futbol sala.
Lo importante (como bien dice #12 aunque haya derrapado en la discusión) es que se ha muerto, pobre chaval, familia y amigos (y el que tiró!)
Si es relevante, el titular debería ser “muere un portero de fútbol sala al recibir un golpe con un balón”