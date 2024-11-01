Tragedia en el fútbol sala: muere un portero tras parar un penalti

Una noche para disfrutar del futbol sala terminó en tragedia en Augusto Corrêa, en el noreste de Pará. El portero Édson, conocido como Pixé, participaba en los partidos del Día de la Independencia de 2025 en el municipio de Augusto Corrêa, en el noreste de Pará (Brasil). En la tanda de penaltis, el guardameta ataja un disparo, camina hacia sus compañeros y cae a los pocos metros