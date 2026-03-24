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Una tradición llamada machismo
Las costumbres de una cofradía como la de Sagunto no sirven de argumento para vulnerar el derecho a la igualdad.
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:
editorial
,
machismo
,
sagunto
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actualidad
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relacionadas
#1
rystan
La mayor vulneración a la igualdad son las leyes discriminatorias.
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63
#5
Autarca
El derecho a la igualdad se lo cargan los propios grupos y partidos feministas cuando aceptan leyes que discriminan por género
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#3
popoide
*
Buscar la igualdad en algo que deriva de la iglesia católica, que como casi todas las religiones, es de base desigual, es como luchar por la igualdad en la monarquía, son cuestiones podridas en su origen.
3
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#7
Catapulta
#3
Es que alarmarse porque una organización machista sea machista es de lo más tonto. Esto es como negros queriendo ser del kukluxklan.
Si no les gusta el machismo de esa cofradía es fácil. Pasad de la puta chorrada de cristos y vírgenes y date cuenta que tú religión es una mierda.
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#2
Tensk
Cuando el juntaletras exolique la existencia de Themis, la asociación jurídica, que me avise.
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#11
Gotsel
"Votaron por mantener lis privilegios" ? Alguien me puede explicar qué privilegios? Y ellas qué interés pueden tener en formar parte de ese rancio club privado?
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#4
Empakus
No hay problemas en la existencia de espacios e instituciones exclusivamente femeninas, pero sí los hay si son masculinas???
Igualdad???
Que se vayan a la mierda... Pronto ser feminista será sinónimo de subnormal...
2
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12
#6
Beltza01
#4
Una mierda no justifica otra.
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#9
asola33
#4
Cierto. Hay asociaciones de mujeres financiadas por ayuntamientos de izquierdas que no admiten hombres. En BCN había una que hacian Tai-Chi subvencionada total sólo para mujeres.
1
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#10
Javi_Pina
Almenos estos no reciben dinero del estado, es su organización, ellos sabrán, lo que me preocupa más son las iglesias que reciben cantidades ingentes de dinero y son profundamente machistas inposibilitando el acceso a muchos puestos a las mujeres. Que lo hagan si quieren pero no con mi dinero
0
K
11
#13
pirat
Así serán las tías que se junten con estos "cofrades"...
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K
9
#8
Emotivo
*
Todo lo que está pasando en Sagunto es totalmente coherente al medio general donde se genera.
¿Porque extraña?. No lo entiendo.
Además la mayoría de feligreses o feligresas son mujeres.
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K
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#12
fralbin
Pedazo de gilipollez, se trata de clubs idiotas donde solo aceptan hombres, como existen también logias masonas exclusivamente femininas (cosa que poca gente sabe).
Lo cachondo del tema es que muchas cofradias han tenido que cambiar sus estatutos por decreto del "obispado" dado que prohibe la discriminación por sexo.
Hay tantos niveles de ironia en esto, que no soy capaz de seguirlo, la iglesia catolica, que no acepta mujeres sacerdote le ordena a una organización civil cristiana, que no discrimine por sexo.
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Si no les gusta el machismo de esa cofradía es fácil. Pasad de la puta chorrada de cristos y vírgenes y date cuenta que tú religión es una mierda.
Igualdad???
Que se vayan a la mierda... Pronto ser feminista será sinónimo de subnormal...
¿Porque extraña?. No lo entiendo.
Además la mayoría de feligreses o feligresas son mujeres.
Lo cachondo del tema es que muchas cofradias han tenido que cambiar sus estatutos por decreto del "obispado" dado que prohibe la discriminación por sexo.
Hay tantos niveles de ironia en esto, que no soy capaz de seguirlo, la iglesia catolica, que no acepta mujeres sacerdote le ordena a una organización civil cristiana, que no discrimine por sexo.