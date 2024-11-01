Trabajo cierra un acuerdo con los sindicatos para ampliar los permisos por fallecimiento a 10 días

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT para empezar la tramitación del incremento de los días del permiso por fallecimiento de un familiar y para un nuevo permiso para cuidados paliativos, que no contará con el apoyo de la patronal después de que el Ministerio decidiera a principios del mes cerrar la negociación tripartita por el bloqueo de la CEOE y Cepyme en la mesa. Tras la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, el 'número dos' de Trabajo lo ha agradecido a los sindicatos.