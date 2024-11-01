edición general
8 meneos
6 clics
Trabajo cierra un acuerdo con los sindicatos para ampliar los permisos por fallecimiento a 10 días

Trabajo cierra un acuerdo con los sindicatos para ampliar los permisos por fallecimiento a 10 días

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT para empezar la tramitación del incremento de los días del permiso por fallecimiento de un familiar y para un nuevo permiso para cuidados paliativos, que no contará con el apoyo de la patronal después de que el Ministerio decidiera a principios del mes cerrar la negociación tripartita por el bloqueo de la CEOE y Cepyme en la mesa. Tras la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, el 'número dos' de Trabajo lo ha agradecido a los sindicatos.

| etiquetas: ministerio trabajo , sindicatos , permisos fallecimientos
7 1 0 K 87 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 87 actualidad
Desideratum #1 Desideratum *
Todos los gobiernos son iguales, que me lo han dicho unos cuantos coleguis fachipobres a los que adoro por su cándida ternura. Se van a enterar estos lo que es recortar, o de los leopardos comecaras, cuando lleguen los ultras acompañados de los fascistas. :troll:
6 K 87
Kantinero #4 Kantinero
Espero que los fachapobres que sudan sangre cada vez que hay una medida progresista de este gobierno sigan disfrutando los tres días de rigor por fallecimiento de familiar.
Damos por empezada la campaña de injurias de los autónomos por la medida
2 K 32
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Pero a los diez días a fichar, ehhhhh. Qué es eso de quedarse haraganeando en la tumba.
1 K 18
#3 Klamp
#2 alguien desayunó payaso hoy {0x1f602} {0x1f602}
0 K 8

menéame