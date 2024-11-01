Un trabajador del Hospital Ramón y Cajal, expedientado por un artículo que publicó en un blog de El Salto

Alfonso Celemín, pinche de cocina, se expone a una sanción de un máximo de dos años sin empleo y sueldo tras una publicación en el blog 'Cuadernos de Trabajo' en la que se exponen los problemas de salud de la plantilla. Hasta dos años de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave. Esta es la posible sanción a la que se enfrenta Alfonso Celemín, pinche de cocina y empleado público fijo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Así lo ha propuesto la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de.....