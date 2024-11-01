«Todo está sobre la mesa»: Funcionarios se preparan para que Donald Trump intente robar las elecciones de 2026 [ENG]

Cuando el Departamento de Justicia allanó las oficinas electorales en el condado de Fulton, Georgia, para incautar boletas, conteos y otros materiales relacionados con las elecciones de 2020 el 28 de enero, señaló una nueva fase en los esfuerzos del presidente Donald Trump por demostrar su teoría conspirativa sobre el fraude electoral. También despertó un nuevo temor de que este presidente, que ya intentó robar una elección, pueda estar preparando el terreno para intentar robar otra.