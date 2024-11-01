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«Todo está sobre la mesa»: Funcionarios se preparan para que Donald Trump intente robar las elecciones de 2026 [ENG]

«Todo está sobre la mesa»: Funcionarios se preparan para que Donald Trump intente robar las elecciones de 2026 [ENG]

Cuando el Departamento de Justicia allanó las oficinas electorales en el condado de Fulton, Georgia, para incautar boletas, conteos y otros materiales relacionados con las elecciones de 2020 el 28 de enero, señaló una nueva fase en los esfuerzos del presidente Donald Trump por demostrar su teoría conspirativa sobre el fraude electoral. También despertó un nuevo temor de que este presidente, que ya intentó robar una elección, pueda estar preparando el terreno para intentar robar otra.

| etiquetas: trump , eeuu , elecciones
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6 comentarios
16 3 0 K 196 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Robar, anular, cancelar.
De que no habra elecciones es mas que 50% seguro
2 K 52
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#3 Veo mas facil un ataque terrorista (¿falsa bandera?) echandole la culpa a Iran e invocar la Insurrectio Act.

Tampoco es que sean los lapices mas afilados del estuche como para buscar algo complicado. Mira lo burdo del asalto al Congreso...y casi les sale bien.
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo *
Yo sigo convencido, y cada dia que pasa lo estoy mas, que no hay Midterms.

No se como lo van a hacer, me huelo la invocacion de la Insurrection Act (y la dimision del responsable de anti-terrorismo tiene un pestazo que tira para atras), pero lo van a impedir.
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#3 DenisseJoel
#2 Están suprimiendo mucho el voto de negros y mujeres. Pueden también poner dificultades extras en las áreas menos derechistas. Donde no funcione pueden anularlas, o hacer pucherazo (seguramente ya se hizo en algunos distritos con las máquinas de votación en las últimas).
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#5 Eukherio *
#2 Sería el gran final de Trump. O bien lo paran los republicanos o bien lo nombran emperador o algo así.
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#4 Eukherio
Las elecciones son apropiación cultural, es mejor no celebrarlas.
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menéame