«Todo está sobre la mesa»: Funcionarios se preparan para que Donald Trump intente robar las elecciones de 2026 [ENG]

Cuando el Departamento de Justicia allanó las oficinas electorales en el condado de Fulton, Georgia, para incautar boletas, conteos y otros materiales relacionados con las elecciones de 2020 el 28 de enero, señaló una nueva fase en los esfuerzos del presidente Donald Trump por demostrar su teoría conspirativa sobre el fraude electoral. También despertó un nuevo temor de que este presidente, que ya intentó robar una elección, pueda estar preparando el terreno para intentar robar otra.
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De que no habra elecciones es mas que 50% seguro
Tampoco es que sean los lapices mas afilados del estuche como para buscar algo complicado. Mira lo burdo del asalto al Congreso...y casi les sale bien.
No se como lo van a hacer, me huelo la invocacion de la Insurrection Act (y la dimision del responsable de anti-terrorismo tiene un pestazo que tira para atras), pero lo van a impedir.