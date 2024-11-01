TMB (autobuses de Barcelona) sancionada con 150.000€ por obstrucción a la Inspección de Trabajo

En otros medios se ha publicado la noticia de esta sanción, pero ocultando o desconociendo que la empresa sancionada no es transportes Corrochano ni el bar de Manolo, sino TRANSPORTS DE BARCELONA S.A., que es la empresa del servicio público de transporte urbano de autobuses de Barcelona, del Barcelona Bus Turístic y del Tramvia Blau. Forma parte del grupo TMB que también presta el servicio de metro. Así que tenemos una empresa pública condenada en firme por obstruir a la Inspección en un caso de impago de cotizaciones a la SS...
| etiquetas: tyrabajo , tmb , sancion , inspección
