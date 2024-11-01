TM Tower Benidorm: así será el rascacielos residencial más alto de Europa

La ciudad de Benidorm da un paso más en su evolución como referente del urbanismo vertical con la construcción de TM Tower, el que será el rascacielos residencial más alto de Europa. Con 230 metros de altura y 64 plantas, el proyecto impulsado por TM Grupo Inmobiliario redefine la arquitectura residencial mediterránea y sitúa a la ciudad alicantina en el mapa global de los grandes desarrollos urbanos. El edificio se levanta sobre la Playa de Poniente y representa una inversión de 140 millones de euros.