¿Por qué es típico el bocadillo de calamares en Madrid?

La historia —a medio camino entre la logística, la religión y la migración— explica cómo una ciudad sin mar acabó rindiéndose al calamar

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Sencillo, tradicion. En el estanque del Retiro de buena mañana los pescadores llenan sus barcos de capturas y raudos lo llevan a Merca Madrit.
8
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#1 ¿Merca Madrit? ¿Es qué acaso eres catalán? Se dice Merjca Madriz.
2
Cherenkov #9 Cherenkov
#1 Madriz xD
0
#2 Albarkas
Costumbres. En mi pueblo la costumbre estúpida era hacer los bocadillos de huevo frito.
2
#4 yarkyark *
#2 Lo veo mas lógico que un bocadillo de calmares empanados entre pan.

Desperdicio de calamares.
0
#10 mcfgdbbn3
#2: Pues si la yema está cuajada, a mí me parece rico. ¿Dónde es, son caros?
0
Trigonometrico #3 Trigonometrico
Los mejores bocatas de calamares, los de Madrid.
1
#11 mcfgdbbn3
#3: En comparación con Zaragoza sí, porque ahí al parecer les echan salsa. :-(
0
arturios #8 arturios
A mi me encantan, aunque llevo años sin probar uno, a ver si este...

Una cosa que me llamó la atención en un viaje a Marruecos hace una porrada de años, fue el bocata de pincho moruno, ensalada y patatas fritas todo en un pan, que se cortaba con un cuchillo raro con un ángulo de 90º a lo largo de todo el filo.
1
Andreham #5 Andreham
El mejor bocata de calamares que he probado en mi vida ha sido en la cantina que estaba en el campus de ingenieros de la Universidad de Alicante.

Había gente que se metía en el bus que iba a la uni, sin ser estudiante, sólo para ir a comérselo.
1
pedrobotero #6 pedrobotero
Calamares dice...
0

