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"Los tiempos administrativos en España son un drama en mayúsculas"
Entrevista con Pere Morcillo, director de Industrial & Logística España en Cushman & Wakefield
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:
tiempos
,
administrativos
,
españa
,
drama
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1
K
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actualidad
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actualidad
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#4
eqas
*
El
"Vuelva usted mañana"
de Larra sigue vigente dos siglos después!!!!
1
K
23
#1
emmett_brown
Igual tiene algo que ver que no tienen rendir cuentas ante nadie y no se les puede despedir.
1
K
23
#2
Mesopotámico
#1
Dime qué no tienes ni puta idea sin tener ni puta idea
1
K
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#5
Enésimo_strike
#2
te voy a contar una anécdota sin dar nombres. Chica entra en un ayuntamiento y acaba de auxiliar en varios departamentos. Un día llega un hombre desesperado, que tiene una cuadrilla de trabajadores parados porque no le llega un permiso. Una compañera le dice que hará todo lo posible para que esté el viernes. La nueva se da cuenta de que eso ya esta, y se lo dice a la veterana, a lo que la veterana responde que ya lo sabía y que si se lo daba hoy el viernes no iba a comer bombones.
Como funciona la administración es descabellado, ilógico, anacrónico y absurdo, y eso sin entrar en corruptelas.
0
K
13
#9
Magog
#5
hay gente así en todas partes, en la privada también ¿se debería revisar el tema de los despidos en el funcionariado? Absolutamente, pero tu entra en un despacho de abogacía del estado, por ejemplo, que vas a flipar las pilas de trabajo pendiente que tienen ....
Como dice
#3
es un problema de personal, lo público esta infrafinanciado, los sueldos son una puta mierda y el único pro que tiene el funcionariado es tener un horario como dios manda (no como la mayoría que estamos de 09:00 a 18:30 o 19:00...)
0
K
10
#12
taSanás
#9
niego la mayor, no es un problema de personal, es simplemente que la administración como ente busca el darse cada vez más trabajo. cada vez más procedimientos kafkianos, cada vez más normas y cada vez más lejos del ciudadano.
No hace falta más gente, hace falta aligerar, quitar normativas absurdas y contrarias unas a otras; y aplicar la misma tecnología que se aplica para Hacienda, al resto de cosas.
cuando se abrió el plazo para la declaración de hacienda se ingestaron miles de…
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K
8
#7
Connect
#2
#3
Tienen mucha cara. En muchas administraciones como la Tesoreria General de la Seguridad Social, aún funcionan con cita previa. Vas allí, ves claramente que no tienen a nadie en la mesa, y no te atienden sino pides cita. Y la cita para esa oficina puede tardar dos semanas. Si la quieres inmediata, tienes que ir a la que te asigne el sistema que puede estar en otra población.
Lidio semanalmante con diferentes administraciones públicas, y es una verguenza. Ni tienen escrúpulos ni ganas de…
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1
K
26
#11
Enésimo_strike
#7
a eso añádele que la gente normal con un poco de vergüenza acaba yéndose de esos sitios porque no soportan ese ambiente de trabajo, por lo que en ese tipo de puestos acaba la peor gente de la administración, la más desganada y la que tiene las menores ganas de dar palo al agua. Y no me extraña, yo no creo que aguantase ese ambiente.
0
K
13
#3
kukusu
#1
o que no cuentan con el personal suficiente y la tecnología adecuada para responder a tiempo.
2
K
41
#10
Aas59
#3
O que no dan palo al agua.
Horarios de 5 horas (09.00 a 14.00)
Salen a comprar, almorzar, al médico, al banco....
Días de fiesta sin conocimiento
De baja cada dos por tres
Más vacaciones que nadie
Jefes incompetentes
Blindaje anti-despidos.
Productividad ridícula
Burocracia absurda
Sobran la mitad, y se muy bien de lo que hablo.
#3
0
K
6
#13
perej
Todo mentira.
Si quieres montar un negocio, nunca tardará más la administración que tus gestiones, buscar el dinero, calcular tus posibilidades, comprar mercancias/maquinaria o herramientas, buscar personal...
Solo puede afectar a la especulación
0
K
12
#6
Butters
La mayoría de decisiones que debe tomar un funcionario administrativo, puede tomarlas un sistema informático en base a la información suministrada. Y sobra el funcionario administrativo en muchísimas ocasiones. Lo que debe hacer la administración es crear las interfaces para que los datos se les administren al sistema de forma adecuada para que la aplicación informática pueda procesarla.
Aún así ha mejorado mucho con los años. Por poner un ejemplo, mi sobrina hizo la selectividad el año pasado…
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K
8
#8
ur_quan_master
#6
Doy gracias a los certificados electrónicos que me permiten hacer todo tipo de gestiones con la administración sin ver el careto a nadie.
Alabado sea
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K
12
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13
comentarios)
menéame
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Como funciona la administración es descabellado, ilógico, anacrónico y absurdo, y eso sin entrar en corruptelas.
Como dice #3 es un problema de personal, lo público esta infrafinanciado, los sueldos son una puta mierda y el único pro que tiene el funcionariado es tener un horario como dios manda (no como la mayoría que estamos de 09:00 a 18:30 o 19:00...)
No hace falta más gente, hace falta aligerar, quitar normativas absurdas y contrarias unas a otras; y aplicar la misma tecnología que se aplica para Hacienda, al resto de cosas.
cuando se abrió el plazo para la declaración de hacienda se ingestaron miles de… » ver todo el comentario
Lidio semanalmante con diferentes administraciones públicas, y es una verguenza. Ni tienen escrúpulos ni ganas de… » ver todo el comentario
Horarios de 5 horas (09.00 a 14.00)
Salen a comprar, almorzar, al médico, al banco....
Días de fiesta sin conocimiento
De baja cada dos por tres
Más vacaciones que nadie
Jefes incompetentes
Blindaje anti-despidos.
Productividad ridícula
Burocracia absurda
Sobran la mitad, y se muy bien de lo que hablo.
#3
Si quieres montar un negocio, nunca tardará más la administración que tus gestiones, buscar el dinero, calcular tus posibilidades, comprar mercancias/maquinaria o herramientas, buscar personal...
Solo puede afectar a la especulación
Aún así ha mejorado mucho con los años. Por poner un ejemplo, mi sobrina hizo la selectividad el año pasado… » ver todo el comentario
Alabado sea