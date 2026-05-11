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"The New York Times" desvela que Israel utilizó a Eurovisión como "herramienta de poder blando"

"The New York Times" desvela que Israel utilizó a Eurovisión como "herramienta de poder blando"

El periódico publica una investigación sobre el papel del festival en el blanqueamiento al estado, presente en el conflicto en Oriente Próximo y la destrucción de Gaza.

| etiquetas: the new york times , eurovision , israel
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9 comentarios
36 8 0 K 343 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Vaya, nadie lo hubiera sospechado nunca
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tul #7 tul
#1 menos mal que tenemos a los gringos para explicarnos las cosas xD
5 K 89
lonnegan #9 lonnegan
#1 Ahora a la manipulación se le dice poder blando :-D
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JackNorte #2 JackNorte
Blanqueando el genocidio , pero si solo fuera Eurovision.....
9 K 114
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Me pinchas y no sangro :roll:
6 K 72
#4 encurtido
La noticia aquí es que esto lo publique nyt. Lo otro es bastante de cajón.
3 K 41
salchipapa77 #5 salchipapa77
El agua moja.
1 K 16
alpoza #6 alpoza
blanco y en botella...
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#8 luckyy
Los verdaderos blanqueadores son Ursula, Starmer, Metz, Macrón...y un largo etc que esperemos que algún día sean condenados por colaboradores de genocidio y de traer la ruina a europa
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menéame