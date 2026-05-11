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"The New York Times" desvela que Israel utilizó a Eurovisión como "herramienta de poder blando"
El periódico publica una investigación sobre el papel del festival en el blanqueamiento al estado, presente en el conflicto en Oriente Próximo y la destrucción de Gaza.
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#1
Verdaderofalso
Vaya, nadie lo hubiera sospechado nunca
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#7
tul
#1
menos mal que tenemos a los gringos para explicarnos las cosas
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#9
lonnegan
#1
Ahora a la manipulación se le dice poder blando
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#2
JackNorte
Blanqueando el genocidio , pero si solo fuera Eurovision.....
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#3
HeilHynkel
Me pinchas y no sangro
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#4
encurtido
La noticia aquí es que esto lo publique nyt. Lo otro es bastante de cajón.
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#5
salchipapa77
El agua moja.
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#6
alpoza
blanco y en botella...
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#8
luckyy
Los verdaderos blanqueadores son Ursula, Starmer, Metz, Macrón...y un largo etc que esperemos que algún día sean condenados por colaboradores de genocidio y de traer la ruina a europa
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