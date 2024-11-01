'The Economist' avisa a España: el precio de la electricidad seguirá subiendo si el Gobierno no revierte el cierre de las nucleares

La revista británica The Economist advierte de que el precio de la electricidad en España seguirá subiendo, "a menos que el Gobierno revierta su decisión de cerrar las centrales nucleares entre 2027 y 2035". Así lo plantea en un artículo que titula 'Ajustando el sistema solar' en su edición impresa, como una metáfora sobre la necesidad en España de baterías para almacenar la energía renovable que produce.