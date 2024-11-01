edición general
7 meneos
17 clics
'The Economist' avisa a España: el precio de la electricidad seguirá subiendo si el Gobierno no revierte el cierre de las nucleares

'The Economist' avisa a España: el precio de la electricidad seguirá subiendo si el Gobierno no revierte el cierre de las nucleares

La revista británica The Economist advierte de que el precio de la electricidad en España seguirá subiendo, "a menos que el Gobierno revierta su decisión de cerrar las centrales nucleares entre 2027 y 2035". Así lo plantea en un artículo que titula 'Ajustando el sistema solar' en su edición impresa, como una metáfora sobre la necesidad en España de baterías para almacenar la energía renovable que produce.

| etiquetas: precio , electricidad , españa , nucleares , cierre , subida , economist
7 0 3 K 58 actualidad
15 comentarios
7 0 3 K 58 actualidad
Comentarios destacados:      
vilujo #4 vilujo *
Hace unos meses medio discuti con una amiga de mis padre s a la hora del café... Que si ella pagaba mucho por la luz, que mientras los moros apenas pagaban la luz.... Harto de la discusión, le pedi una factura.... Ha pasado de pagar 56€ a 36€. Al menos ahora se ha dado cuenta de que la culpa no es de los 'moros,' si no de ella misma.

Edito: la potencia era muy buen precio pero pagaba el precio del kilowatio/hora tres veces por encima del precio de mis padres.
3 K 27
#6 pirat *
Pues no parece que a la economía francesa le esté sentando ahora especialmente bien su apuesta nuclearizadora.
Por cierto, lo mínimo que podrían hacer los madrileños que no solo devoran cantidades ingentes de energía si no también los beneficios económicos de su producción lejos de allí, sería acoger los residuos nucleares, que tan inocuos son... en el valle de los caídos, por ejemplo.
2 K 27
alfon_sico #8 alfon_sico
#6 y menos con el agua de los ríos demasiado caliente para poder refrigerar
0 K 9
#10 Eukherio *
#6 Es algo que siempre me ha fascinado del tema nuclear. En teoría Francia debería tener precios de electricidad bajísimos comparada con el resto de Europa, por el tema de las nucleares, pero nunca ha destacado demasiado.
0 K 8
#14 pirat
#10 Admiro muchas cosas de Francia, pero esta no es una de ellas, más bien un atajo tramposo que no han calculado bien.
0 K 8
Gry #2 Gry
¿Han encontrado ya alguna manera de subvencionar la nuclear sin que eso suba el precio de la electricidad en general?
1 K 20
capitan__nemo #9 capitan__nemo *
O revierte la instalacion masiva de datacenters ia que consumen cantidades masivas de electricidad.

Datacenters controlados por potencias extranjeras fascistas como eeuu que quitaran el trabajo a muchisima gente absorviendo muchos ingresos a eeuu. Y sobre todo cuando no se ha establecido un impuesto a los robots y la ia para poder mantener a la sociedad ante el ocaso del trabajo.
1 K 15
LoboAsustado #15 LoboAsustado
No soy ningún mago de las matemáticas ,pero por el precio de la construcción , operación , mantenimiento y cierre de una central nuclear... ¿para cuantas baterías de capacidad similar a la producción de esa misma central da?
O si no nos da la tecnología para tanto.. ¿Cuantos pantanos se pueden construir con capacidad de bombeo para almacenar agua?
Es para un amigo....
0 K 8
#1 Katos
No va a caer esa breva.
Tendremos energía cara, apagones y un sistema obsoleto antes de que P Sánchez admita qué el cierre de la nucleares es un error.
Por contra tenemos de la nuclearizada Francia qué nos abastecerá mientras negamos la mayor.
5 K -33
#3 Klamp
#1 el precio de producción de la solar y eólica es cercana a 0
4 K 46
valandildeandunie #5 valandildeandunie *
#3 Es de derechas, no le pidas nada superior a que pueda aguantar sus esfínteres. Así que de matemáticas básicas ni se te ocurra preguntarle.
5 K 69
#11 Katos
#3 #5

Y si es de noche no hay luz. Todas las estimaciones indican que si cierras nuclear subirá el precio de la luz.
Como sucede ahora mismo en Alemánia.
No es ideología son datos.

ifl-lighting.com/como-afectaria-un-apagon-nuclear-a-los-precios-de-la-
1 K 12
#13 Klamp
#11 la guerra de Ucrania y la dependencia del gas ruso de Alemania es también culpa del cierre de las nucleares alemanas.
0 K 8
#12 Katos
#7 #5

Siempre he votado a la izquierda, pero si tu me dices lo contrario te tendré que creer evidentemente. Jejeje.

Mi esfinter facha me dice que te pregunte por qué ha subido el precio de la luz estos últimos años en Alemania por el cierre de nucleares.

No quiero que España sea una Alemania en energía y menos en nuclear.

Preguntane lo que quieras, mi esfinter podrá responderte o no.

Muak. :-*
1 K 12
alfon_sico #7 alfon_sico
#1 veo que sabes bastante de esto
0 K 9

menéame