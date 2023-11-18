Tezanos responde al PP por qué el CIS no pregunta por la amnistía: “Por lo mismo que no he preguntado por qué el presidente de un determinado partido se va de vacaciones con un narcotraficante”

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha hecho alusión a las imágenes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante Marcial Dorado, durante unas vacaciones en una ría gallega. Todo ha comenzado por una pregunta del PP en la comisión de investigación del Senado sobre el propio CIS.
Cuando Pedro Sánchez se hizo fotos con los Koldo, Cedán o Ábalos, esas personas no eran sospechosas de nada.
Cuando Feijóo se hizo esa fotos con Marcial Dorado, ya era el mayor contrabandista de tabaco del país y todo el mundo en las Rías Baixas conocía que era el capo de uno de los clanes delictivos que operaban en la zona. De hecho, lo reconoció el propio Feijóo en Salvados.
Voto positivo la noticia para así difundir abiertamente cómo esta gente acude a la falacia para esconder sus mierdas.
Más que nada por las fotos que tiene Sánchez, y en los últimos 5 años con
Koldo
Abalos
Cerdan
Leire
Aldama
Salazar
Tito Berni
...
No está para hablar de relaciones poco oportunas. Menos el, que son recientes, siendo presidente del gobierno y metiéndolas en Moncloa.
No de cuando las Spice Girls estaban haciendo castings
La respuesta es un claro ytumas. Un ejemplo mas de que no es alguien independiente.
Dicen que ETA desapareció hace 10 años y que hay que dejar de hablar de ellos, pero luego sacan todo el santo rato a Franco, y la fotito de Feijoo
Una vergüenza!
Que pregunte las dos cosas, coño.
Que pregunte o no pregunte sobre la foto de Feijóo es lo de menos.
La amnistía a lo que hicieron los indepes catalanes es un asunto, para muchísima gente, clave para entender lo que pasa hoy.
En el verano de 1995 Feijoo no era presidente de nada
La amnistía se ha dado en esta legislatura
Por otro lado esa es una cuestión del ámbito personal. Y de nuevo de hace 30 años
Lo otro es un asunto político actual
Aquí el independente
¿Y qué debería preguntar el CIS exactamente sobre la amnistía?
La amnistía es algo que saco a la calle a millones de personas
