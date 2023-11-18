Tezanos responde al PP por qué el CIS no pregunta por la amnistía: “Por lo mismo que no he preguntado por qué el presidente de un determinado partido se va de vacaciones con un narcotraficante”

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha hecho alusión a las imágenes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante Marcial Dorado, durante unas vacaciones en una ría gallega. Todo ha comenzado por una pregunta del PP en la comisión de investigación del Senado sobre el propio CIS.