Tezanos responde al PP por qué el CIS no pregunta por la amnistía: “Por lo mismo que no he preguntado por qué el presidente de un determinado partido se va de vacaciones con un narcotraficante”

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha hecho alusión a las imágenes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante Marcial Dorado, durante unas vacaciones en una ría gallega. Todo ha comenzado por una pregunta del PP en la comisión de investigación del Senado sobre el propio CIS.

Ze7eN #1 Ze7eN
Me he quedado loco con que se esté celebrando una comisión de investigación sobre el CIS en el Senado.
0 K 20
Ze7eN #10 Ze7eN *
#8 Desde luego me parecería mucho más relevante. Eso si es criticable.
0 K 20
Ze7eN #14 Ze7eN
#7 La verdad es que me sorprende a veces el nivel de ignorancia al que llegáis, no se si atribuirlo al sectarismo o de verdad tenéis tan pocas luces.

Cuando Pedro Sánchez se hizo fotos con los Koldo, Cedán o Ábalos, esas personas no eran sospechosas de nada.
Cuando Feijóo se hizo esa fotos con Marcial Dorado, ya era el mayor contrabandista de tabaco del país y todo el mundo en las Rías Baixas conocía que era el capo de uno de los clanes delictivos que operaban en la zona. De hecho, lo reconoció el propio Feijóo en Salvados.
0 K 20
#3 Grahml *
Cuando representantes del gobierno tiene que acudir al "y tú más" es cuando sabemos que están jodiendo al ciudadano.

Voto positivo la noticia para así difundir abiertamente cómo esta gente acude a la falacia para esconder sus mierdas.
0 K 20
#7 Prusianodelsur *
#3 Sánchez es capaz de volver a sacarle a Feijoo en la próxima campaña una foto de 1995 (nadie ha podido demostrar que sea falsa la afirmación de Feijoo y también de Dorado que rompieron su amistad a finales de los 90 y dejaron todo contacto)
Más que nada por las fotos que tiene Sánchez, y en los últimos 5 años con
Koldo
Abalos
Cerdan
Leire
Aldama
Salazar
Tito Berni
...
No está para hablar de relaciones poco oportunas. Menos el, que son recientes, siendo presidente del gobierno y metiéndolas en Moncloa.
No de cuando las Spice Girls estaban haciendo castings
0 K 6
Ze7eN #4 Ze7eN *
¿Hasta que punto nos están jodiendo a los ciudadanos por no preguntar en el CIS por la amnistía?¿Cuál es la falacia y que mierda trata de esconder no preguntando por la amnistía?

Edito: Vaya, #_3 me tiene en ignore, que raro.
0 K 20
#8 malditopendejo
#4 O por la monarquia....
1 K 15
ChatGPT #2 ChatGPT
y este es el nivel del debate...
0 K 11
tdgwho #15 tdgwho
#13 Eso es obvio.

La respuesta es un claro ytumas. Un ejemplo mas de que no es alguien independiente.

Dicen que ETA desapareció hace 10 años y que hay que dejar de hablar de ellos, pero luego sacan todo el santo rato a Franco, y la fotito de Feijoo xD
0 K 10
#9 Jacusse
Qué clase de respuesta es esta?

Una vergüenza!

Que pregunte las dos cosas, coño.
0 K 10
tdgwho #11 tdgwho
#9 Porqué habría que preguntar por lo de Feijoo, cuando esa foto se hizo bastante antes de que Feijoo fuese nadie en el PP? (de hecho, no fue presidente hasta el 2009)
0 K 10
#13 Jacusse *
#11 Me da lo mismo, lo que está mal es que dé esa respuesta.

Que pregunte o no pregunte sobre la foto de Feijóo es lo de menos.

La amnistía a lo que hicieron los indepes catalanes es un asunto, para muchísima gente, clave para entender lo que pasa hoy.
0 K 10
#5 Prusianodelsur
Se va? Presente?
En el verano de 1995 Feijoo no era presidente de nada
La amnistía se ha dado en esta legislatura
Por otro lado esa es una cuestión del ámbito personal. Y de nuevo de hace 30 años
Lo otro es un asunto político actual
Aquí el independente
0 K 6
Ze7eN #6 Ze7eN *
#5 En 1995 Feijoo ocupaba altos cargos en la Xunta de Galicia, siendo el número dos de la Consejería de Sanidad, y además era concejal del PP.

¿Y qué debería preguntar el CIS exactamente sobre la amnistía?
2 K 40

menéame