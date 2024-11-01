El texto completo de la carta de la “Junta de Paz” de Trump [ENG]

La iniciativa "Junta de Paz" del presidente Donald Trump critica implícitamente a las Naciones Unidas y podría suplantar al organismo mundial, según una copia de su carta obtenida por Middle East Eye. .... La carta trata la presidencia como un papel personal y no vinculado a la presidencia de Estados Unidos, y establece que "Donald J. Trump actuará como presidente inaugural de la Junta de Paz", sin ninguna referencia al cargo de presidente ni a ningún mandato fijo.
El texto: Yo, yo, yo yo-yo-yo... y requeteyó.
The Board of Peace will have an official seal, which shall be approved by the Chairman.
Sí, Trump hablando de sentido común.
Donde habre escuchao yo eso...