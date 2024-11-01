edición general
El texto completo de la carta de la “Junta de Paz” de Trump [ENG]

La iniciativa "Junta de Paz" del presidente Donald Trump critica implícitamente a las Naciones Unidas y podría suplantar al organismo mundial, según una copia de su carta obtenida por Middle East Eye. .... La carta trata la presidencia como un papel personal y no vinculado a la presidencia de Estados Unidos, y establece que "Donald J. Trump actuará como presidente inaugural de la Junta de Paz", sin ninguna referencia al cargo de presidente ni a ningún mandato fijo.

candonga1
Como decía el gran Rubiales:

El texto: Yo, yo, yo yo-yo-yo... y requeteyó.
themarquesito
Me muero de ganas de ver el sello de esa junta, que probablemente lo vaya a diseñar Trump y sea una horterada. Esto apunta el artículo 13:
The Board of Peace will have an official seal, which shall be approved by the Chairman.
azathothruna
Neron / Caligula a escala occidental, no solo roma
UNX
Joder, es todo un chiste, nos lo creemos porque el pederasta naranja ya nos ha acostumbrado. Solo en la primera linea habla de "common-sense solutions".
Sí, Trump hablando de sentido común.
skaworld
#4 "Ni de derechas ni de izquierdas de sentido comun"

Donde habre escuchao yo eso...
Juantxi
No será el Presidente de la Junta ni quiere figurar cómo tal, siendo cómo es el puto Amo de por vida.
wata
Y España se ha avenido a esta chorrada?
