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Los testigos de Jehová reculan: puedes usar tu propia sangre en transfusiones a tí mismo [EN]

Este viernes los Testigos de Jehová han recibido una actualización que tiene a muchos desconcertados. A partir de esta semana, no está en contra de las doctrinas de la organización que las personas almacenen su propia sangre para transfusiones a sí mismos. En total contradicción con sus anteriores publicaciones, este cambio se defiende como "nueva luz" que los líderes de la organización han sido inspirados para descubrir - siguiendo la línea de aparentes cambios contradictorios causados por presión externa y pérdidas de miembros en últimos años

| etiquetas: testigos , jehová , sangre , doctrina , culto , creencias , religión
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10 comentarios
6 1 1 K 84 actualidad
agente_naranja #2 agente_naranja
Yo hoy he hablado con dos testigos que me insistían que "nada había cambiado", y que ellos siempre habían defendido la misma doctrina. Les he tenido que citar su principal libro de estudio, el "Disfrute de la vida para siempre":

www.jw.org/es/biblioteca/libros/disfrute-vida-para-siempre/seccion-4/n

"Hay procedimientos médicos en los que se usa la sangre del propio paciente, pero no todos son aceptables para un cristiano. Por ejemplo, no donamos…   » ver todo el comentario
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Pertinax #4 Pertinax *
#2 Ya me gustaría a mi mentir, pero es lo malo de las testigas, que no podemos.
youtu.be/Y2uWRBN0fTU?is=kEvvhiauBSfeZ9s5
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estemenda #5 estemenda
Me alegro por los testigos de Jehová que van a salvar sus vidas terrenas gracias a esto.
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estemenda #6 estemenda
Me alegro por los testigos de Jehová que van a salvar sus vidas terrenas gracias a esto. Como cristiano ateo.
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yoma #1 yoma
Pues nada, que cada uno empiece a guardar su propia sangre en el frigorífico. xD xD
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josde #8 josde
#1 Como hacen los ciclistas, xD
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agente_naranja #9 agente_naranja
#1 Solamente tienes que saber cuándo te vas a hostiar y vas a necesitar sangre para una transfusión, porque solamente te dura unos 40 días, como mucho...
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#3 marcotolo *
estas sectas cuantas mas cosas hagan para desaparecer ellas solas,
mejor para la sociedad,
los unicos que si me dan pena y deberian estar blindados por la ley real y no estas chorradas,
son los menores
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agente_naranja #7 agente_naranja
#3 Yo de verdad macho es que me estoy planteando seriamente montarme una religión. La biblia más o menos ya la conozco, es cuestión de subirle puntos a Carisma, y ponerme a predicar que el mundo se va a acabar y no sé, que la IA es el anticristo, que no vamos a llegar al 2040, y buscar seguidores. Bueno, y sobre todo seguidoras. Aquí a lo que hemos venido.
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#10 marcotolo
#7 seguro que ya tienes competencia,
aunque visto lo visto, el pastel cada dia es mas grande para repartirse
xD xD
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menéame