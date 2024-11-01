Los testigos de Jehová reculan: puedes usar tu propia sangre en transfusiones a tí mismo [EN]

Este viernes los Testigos de Jehová han recibido una actualización que tiene a muchos desconcertados. A partir de esta semana, no está en contra de las doctrinas de la organización que las personas almacenen su propia sangre para transfusiones a sí mismos. En total contradicción con sus anteriores publicaciones, este cambio se defiende como "nueva luz" que los líderes de la organización han sido inspirados para descubrir - siguiendo la línea de aparentes cambios contradictorios causados por presión externa y pérdidas de miembros en últimos años