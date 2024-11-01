Los testigos de Jehová reculan: puedes usar tu propia sangre en transfusiones a tí mismo [EN]

Este viernes los Testigos de Jehová han recibido una actualización que tiene a muchos desconcertados. A partir de esta semana, no está en contra de las doctrinas de la organización que las personas almacenen su propia sangre para transfusiones a sí mismos. En total contradicción con sus anteriores publicaciones, este cambio se defiende como "nueva luz" que los líderes de la organización han sido inspirados para descubrir - siguiendo la línea de aparentes cambios contradictorios causados por presión externa y pérdidas de miembros en últimos años
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www.jw.org/es/biblioteca/libros/disfrute-vida-para-siempre/seccion-4/n
"Hay procedimientos médicos en los que se usa la sangre del propio paciente, pero no todos son aceptables para un cristiano. Por ejemplo, no donamos… » ver todo el comentario
youtu.be/Y2uWRBN0fTU?is=kEvvhiauBSfeZ9s5
mejor para la sociedad,
los unicos que si me dan pena y deberian estar blindados por la ley real y no estas chorradas,
son los menores
aunque visto lo visto, el pastel cada dia es mas grande para repartirse