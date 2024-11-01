edición general
16 meneos
25 clics
El testigo miente, pero el magistrado calla

El testigo miente, pero el magistrado calla

Lo más desazonador, sin embargo; lo más peligroso, incluso, es el silencio de un juez ante las mentiras de dos testigos con el fin de apuntalar su proceso contra el fiscal general del Estado que osó desmentir el bulo confesado del asesor de Ayuso y publicado a ciegas por canales que se dicen "periodísticos". Ángel Hurtado ha hecho de esta instrucción delirante su salida de la carrera judicial por la puerta grande de la gloria partidista, esto es, la puerta de la deshonra de cualquier juez que se precie. Y en esta democracia no pasa nada.

| etiquetas: testigo , miente , perjurio , amador , ayuso , mar , magistrado , juez , hurtado
13 3 0 K 116 politica
2 comentarios
13 3 0 K 116 politica
makinavaja #1 makinavaja *
El silencio de un juez frente a la comisión de delitos en sus narices se llama prevaricación... Y, por desgracia, es demasiado común cuando los testigos que mienten son gente afín ideologicamente a ellos. El problema de nuestro pervertido sistema es que no hay mecanismos eficaces para sancionarlo....
0 K 12
desastrecolosal #2 desastrecolosal *
El testigo miente, pero el magistrado calla y el fiscal borra los datos del movil dos veces.
0 K 6

menéame