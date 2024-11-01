Tesla pierde terreno en Europa: Sus ventas se desploman más del 50%

Tesla atraviesa un momento crítico en el mercado alemán. Según datos publicados por la Agencia Federal de Transporte, KBA, la compañía dirigida por Elon Musk registró una caída del 9,4 % en sus ventas durante septiembre, con solo 3.404 unidades vendidas en el país. Este descenso mensual refuerza una tendencia preocupante que se ha mantenido a lo largo de 2025, con una pérdida sostenida de participación en uno de los mercados eléctricos más competitivos del mundo.