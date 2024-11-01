edición general
Tesla pierde terreno en Europa: Sus ventas se desploman más del 50%

Tesla atraviesa un momento crítico en el mercado alemán. Según datos publicados por la Agencia Federal de Transporte, KBA, la compañía dirigida por Elon Musk registró una caída del 9,4 % en sus ventas durante septiembre, con solo 3.404 unidades vendidas en el país. Este descenso mensual refuerza una tendencia preocupante que se ha mantenido a lo largo de 2025, con una pérdida sostenida de participación en uno de los mercados eléctricos más competitivos del mundo.

Elon, un saludo.
La asociación de Tesla con Musk es fuerte. El rechazo hacia Musk es bastante generalizado. Ergo, commit.
En toda Europa no, hay un país apoya al gilipollas de Elon.

www.motor.es/noticias/ranking-matriculaciones-espana-2025-2025107484.h
Queda margen para seguir bajando.
Y sigue siendo la marca que más coches eléctricos vende a día de hoy. Las cosas como son. Al final, el tener el 100% del mercado tiene como consecuencia que solo puedas evolucionar en un solo sentido: perdiendo parte de mercado en cuanto salga competencia.
#3 El problema lo tienen si venden menos vehículos en términos absolutos. En términos relativos, aunque bajen porcentualmente, si cada vez hay mayor adopción del coche eléctrico, podrían seguir facturando más, pero no parece ser el caso.

Luego la acción de Tesla va por otro camino, porque está a unos niveles estratosféricos teniendo en cuenta su facturación y beneficios. La magia de la bolsa.
#3 Solo que no se trata de cuentos coches hay en el mercado, sino de cual es tu porcentaje sobre las ventas realizadas. Coches eléctricos no han dejado de venderse.
