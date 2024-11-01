Un tertuliano de 'Horizonte' pide que los policías puedan "vaciar cargadores": "Sé que suena a barbaridad, pero hay que empezar"

Josema Vallejo, tertuliano de 'Horizonte' y vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, defendió este jueves en el programa de Cuatro que los policías puedan hacer un mayor uso de su pistola reglamentaria. Otros colaboradores se unieron a su discurso, con uno de ellos abogando por que los agentes puedan disparar en las piernas ante casos como el recientemente ocurrido en Esplugues de Llobregat.