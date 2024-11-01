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Un tertuliano de 'Horizonte' pide que los policías puedan "vaciar cargadores": "Sé que suena a barbaridad, pero hay que empezar"

Un tertuliano de 'Horizonte' pide que los policías puedan "vaciar cargadores": "Sé que suena a barbaridad, pero hay que empezar"

Josema Vallejo, tertuliano de 'Horizonte' y vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, defendió este jueves en el programa de Cuatro que los policías puedan hacer un mayor uso de su pistola reglamentaria. Otros colaboradores se unieron a su discurso, con uno de ellos abogando por que los agentes puedan disparar en las piernas ante casos como el recientemente ocurrido en Esplugues de Llobregat.

| etiquetas: tertuliano , horizonte , cargadores , policias
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9 comentarios
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SVSRTZ #6 SVSRTZ
Bueno, son nazis, por suerte aun no se atreven a pedir cámaras de gas.
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#3 Albarkas
Otro loco en la tele
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Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Pues podía haber empezado por Iker y Carmen y dar ejemplo, no?
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Quel #4 Quel
#1 Porque el contexto en el que se dice la frase, ya tal. ¿ No ?
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pepel #2 pepel
El primero en su culo.
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MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Una Policía para el Siglo XXI

Joder, para hacer lo mismo que en otros siglos no necesitaba ese nombre.
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#7 Leon_Bocanegra
No sé quién da más asco, el matrimonio chupacabras o los policías para el siglo IV antes de cristo.
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
En su jeta. Ningún problema.
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#5 wai
Y cuando el cargador esté vacío y el objetivo siga de pie, qué pensará que va a pasar?
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menéame