El terremoto de la última versión de la IA alarma a los expertos: “El mundo está en peligro”

El terremoto de la última versión de la IA alarma a los expertos: “El mundo está en peligro”

"Algo grande está sucediendo" es el artículo que se ha viralizado con 80 millones de visualizaciones desde el martes. Shumer explica como millones de puestos de trabajo están siendo amenazados por los nuevos modelos de IA. Las empresas de IA están despidiendo a informáticos y desarrolladores porque las herramientas que ellos crearon ya se están programando a sí mismas para hacerse más inteligentes. “No estamos haciendo predicciones. Les contamos lo que ya ha ocurrido en nuestros propios trabajos y les advertimos que son los siguientes”.

22 comentarios
Comentarios destacados:    
Desideratum #1 Desideratum *
""""También existen riesgos de seguridad. Amodei pone el ejemplo de un nuevo país integrado por los 50 millones de mentes más brillantes del mundo. Piensan de 10 a 100 veces más rápido que cualquier humano. Nunca duermen. Pueden usar internet, controlar robots, dirigir experimentos y operar cualquier cosa con una interfaz digital. El experto advierte de que supondría “la amenaza a la seguridad nacional más grave que hemos enfrentado en un siglo, posiblemente nu…   » ver todo el comentario

luckyy
#1 Ahí no controlabais el grifo pero con la IA se controla el enchufe. No sé si sería así de simple pero esas máquinas tienen in/on y se está echando la culpa a la máquina cuando el problema es el ser humano que la controla y sus intereses.

Gry
#1 En la misma semana tienes a una investigadora de OpenAI (mencionada en el artículo), un responsable de seguridad de Anthropic que se va advirtiendo de “peligro” global, y varios perfiles de alto nivel saliendo de xAI

andro4all.com/tecnologia/el-mundo-esta-en-peligro-dimite-el-jefe-de-se
www.zonamovilidad.es/movil/noticia/41160/zona-empresas/exodo-en-xai-de

nilien
#1 Hacer un barranco lloviendo! Menuda irresponsabilidad por parte de los guías... o_o

Soviet33
Hay que seguir alimentando la burbuja de la IA, que sino se cae todo el tinglado.

Nastar
Skynet anywhere?

Toponotomalasuerte
#19 sea como sea se aproximan cambios muy grandes que van a traer consecuencias.
Yo personalmente lo noto en que todo va más rápido y no necesito contratar más, cerramos un equipo en Argentina hace meses y no lo repusimos. Y la productividad es la misma
Ahora tengo un proyecto grande en el que una prueba conceptual funcional nos llevo tan solo dos semanas para presentarle al cliente con un equipo de dos personas. Eso antes eran meses de trabajo y más personal.

imaginateca
#7 Es que no depende tanto de eso, como del riesgo asumido con la tecnología disruptiva.
Cualquier empresario sabe que un proceso de sustitución de humanos por máquinas conlleva un alto riesgo, porque tiene que hacer una inversión muy fuerte en la propia automatización más en los despidos y se arriesga a que si la máquina luego no funcina como debe, se ha descapitalizado del conocimiento y la experiencia de los humanos. Esa situación supone unas pérdidas considerables y es posible que no pueda…   » ver todo el comentario

Borgiano

No C B
No C B

reithor
Siguiente nivel: IA vs burocracia.

taSanás
Cuando le quitas el tapón a la botella, ya no hay manera de meter al genio dentro de nuevo….

imaginateca
Estas afirmaciones dan por hecho un factor que no está tan claro que se vaya a producir: la adopción masiva de IAs autónomas en las organizaciones. Esa adopción no se va a producir tan rápidamente ni de manera tan disruptiva, como en las propias empresas de IA. Las razones son dos: la cultura de compañía y los costes de despido.
Que se van a sustituir categorías de empleos completas, eso seguro. Que eso va a ocurrir de manera transversal, en poco tiempo y en todas partes, eso es menos probable. Las organizaciones, como estructuras humanas que son, no funcionan así.

tatamka
#5 ¿No crees que en ciertos países no lo harán rápidamente? Me refiero a países pequeños, o de regímenes autoritarios...

cosmonauta
#5 Esto es como cuando llegaron las granjas de indios en los 2000. Muchos volvieron atrás después de unos meses, pero los despidos estuvieron allí.

Febrero2027
#9 No te has enterado de nada de en qué consiste la IA

Toponotomalasuerte
#5 la que no se adapte no podrá competir.

imaginateca
#11 Dependerá del sector. Un sector basado en el lenguaje y la lógica (primera parada: la programación), se tendrá que reconvertir muy rápidamente y te doy la razón. En otras (una buena parte), la sustitución no es tan sencilla.

Toponotomalasuerte
#15 veo más sustituibles que a los programadores a la cantidad de puestos de trabajo que viven de rellenar y adaptar hojas de cálculo, véase cualquier Servicer inmobiliario, consultora, bpo, despachos jurídicos, etc...
Los programadores aún harán falta para automatizar todos esos procesos.
Incluso la atención al público peligra antes que el programador. Alguien tiene que implementarlo.

imaginateca
#16 Esos trabajos que has mencionado tienen en común los factores que mencionaba: lenguaje y lógica.
De hecho, si no se han sustituido todas las atenciones al cliente por IA a estas alturas es porque la legislación no lo permite.

ContracomunistaCaudillo
Esta noticia la filtra Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic. Si os dais cuenta siempre son los propios empleados de Anthropic que filtran este tipo de noticias y luego suben bolsa.

banense
Me dedico a ese mundo. Uso los modelos más potentes. Debo decir que si, que a los desarrolladores mediocres o de lenguajes simples les queda poco. Lo que pasa es que todavía los grandes ingenieros no han podido lograr que los modelos de IA hagan ingeniería de software real. Pero estamos a un paso. Todo el mundo se está pegando con las validaciones de los modelos porque Claude funciona bien pero luego le conectas Gemini y va fatal por poner un ejemplo. Encima por muy brillantes que sean cuando compactan se van a la mierda incluso los más poderosos. Eso si, muchos puestos de trabajos no relacionados con el software si comenzarán a ser llevados por modelos IA.

canduteria
Pues esta no es la IA que yo uso, vaga, mentirosa, y que te devuelve cualquier mierda.

Yo me quedo con la que tiene liada Microsoft y su Windows 11, fijo que están usando mucho la IA, así les va{grin} :-D :-D


