El terremoto de la última versión de la IA alarma a los expertos: “El mundo está en peligro”

"Algo grande está sucediendo" es el artículo que se ha viralizado con 80 millones de visualizaciones desde el martes. Shumer explica como millones de puestos de trabajo están siendo amenazados por los nuevos modelos de IA. Las empresas de IA están despidiendo a informáticos y desarrolladores porque las herramientas que ellos crearon ya se están programando a sí mismas para hacerse más inteligentes. “No estamos haciendo predicciones. Les contamos lo que ya ha ocurrido en nuestros propios trabajos y les advertimos que son los siguientes”.