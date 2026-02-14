El terremoto de la última versión de la IA alarma a los expertos: “El mundo está en peligro”

"Algo grande está sucediendo" es el artículo que se ha viralizado con 80 millones de visualizaciones desde el martes. Shumer explica como millones de puestos de trabajo están siendo amenazados por los nuevos modelos de IA. Las empresas de IA están despidiendo a informáticos y desarrolladores porque las herramientas que ellos crearon ya se están programando a sí mismas para hacerse más inteligentes. “No estamos haciendo predicciones. Les contamos lo que ya ha ocurrido en nuestros propios trabajos y les advertimos que son los siguientes”.
| etiquetas: controversia ia , matt shumer , darío amodei
Yo personalmente lo noto en que todo va más rápido y no necesito contratar más, cerramos un equipo en Argentina hace meses y no lo repusimos. Y la productividad es la misma
Ahora tengo un proyecto grande en el que una prueba conceptual funcional nos llevo tan solo dos semanas para presentarle al cliente con un equipo de dos personas. Eso antes eran meses de trabajo y más personal.
Cualquier empresario sabe que un proceso de sustitución de humanos por máquinas conlleva un alto riesgo, porque tiene que hacer una inversión muy fuerte en la propia automatización más en los despidos y se arriesga a que si la máquina luego no funcina como debe, se ha descapitalizado del conocimiento y la experiencia de los humanos. Esa situación supone unas pérdidas considerables y es posible que no pueda… » ver todo el comentario
Que se van a sustituir categorías de empleos completas, eso seguro. Que eso va a ocurrir de manera transversal, en poco tiempo y en todas partes, eso es menos probable. Las organizaciones, como estructuras humanas que son, no funcionan así.
Los programadores aún harán falta para automatizar todos esos procesos.
Incluso la atención al público peligra antes que el programador. Alguien tiene que implementarlo.
De hecho, si no se han sustituido todas las atenciones al cliente por IA a estas alturas es porque la legislación no lo permite.
Yo me quedo con la que tiene liada Microsoft y su Windows 11, fijo que están usando mucho la IA, así les va{grin}