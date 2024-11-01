edición general
Teresa Ribera pilota los planes para expandir los minirreactores nucleares por toda Europa

La vicepresidenta de la Comisión Europea supervisa la estrategia para acelerar la energía nuclear en 2030. Dinamarca estudia también levantar su veto histórico a esta tecnología. La misma Teresa Ribera que como ministra defendió a ultranza el calendario de cierre de las centrales nucleares será ahora quien deba supervisar y validar la primera estrategia específica de la Comisión Europea para impulsar la energía nuclear en la Unión. Bruselas presentara su hoja de ruta para acelerar el desarrollo y despliegue de los llamados Small Modular Reactor

Torrezzno #1 Torrezzno
¿Pero no eran super caros y la construcción siempre se iba de precio?. Supongo que esta era la cacareada transición ecologica. Más centros de datos como en Aragón a secar los ricos construir SMR. Not in my backyard
#3 hokkien
#1 ese cambio de criterio, ¿huele a untamiento? :roll:
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No, eso es el usar el picking cherries de las 4 centrales que han tenido sobrecoste y ocultar las otras 120 construidas que no lo han tenido, ni las otras 60 que están en construcción sin irse de precio.
Asimismov #6 Asimismov *
¿Y quien va a indemnizar a los fondos de inversión inmobiliarios cuando haya un problema grave con uno de estos minirreactores nucleares?

</Mode sorna, off; befa, off; mofa, off>
#8 omega7767
#6 tu y yo
Asimismov #9 Asimismov
#8 p'ozzi!
#10 tierramar
Los lobbys como el nuclear necesitan analfabetos cientificos gobernando, que no tienen los conocimientos para preveer decisiones como esta. O que sean tan corruptos, que no les importa poner en riesgo la salud de sus países o de Europa.
#2 surco
Bueno, antes no teníamos a Trump diciendo que Europa debe desaparecer ni a Putin en Ucrania.
#5 giputxilandes
Los SMR son, junto con el hidrógeno, otro pozo sin fondo de dinero público que no va a llegar a nada. La UE es experta en dilapidar dinero en proyectos que intenten mantener vivas a las energéticas, y esta no es más que otra muestra.
