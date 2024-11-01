Teresa Ribera pilota los planes para expandir los minirreactores nucleares por toda Europa

La vicepresidenta de la Comisión Europea supervisa la estrategia para acelerar la energía nuclear en 2030. Dinamarca estudia también levantar su veto histórico a esta tecnología. La misma Teresa Ribera que como ministra defendió a ultranza el calendario de cierre de las centrales nucleares será ahora quien deba supervisar y validar la primera estrategia específica de la Comisión Europea para impulsar la energía nuclear en la Unión. Bruselas presentara su hoja de ruta para acelerar el desarrollo y despliegue de los llamados Small Modular Reactor
</Mode sorna, off; befa, off; mofa, off>
