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El teniente Balas dice que aunque Aldama era el jefe de la trama, Ábalos fue "fundamental": "Hace lo más grande"
Sostiene que sin el ministro la organización "no podría haber hecho casi ninguna de las acciones que emprendieron" y afirma que ni él ni Koldo García fueron "reacios" a las órdenes y peticiones del empresario
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#3
YeahYa
El PP necesitaba tumbar a este gobierno por algún lado y cogieron a Aldama como agente doble.
Este se paseó por el Gobierno y se fueron al ministerio del tonto útil, alguien capaz de corromperse por un paquete de pipas y cuatro chucherías.
Como ya estaba todo atado y bien atado, cae el que era número 2 de Sánchez con una celeridad que contradice eso de que la justicia es lenta porque faltan recursos y porque es muy compleja. Gurtel y Kitchen son complicadísimas de juzgar, pero lo de Koldo/Ábalos y Begoña, eso es de sentencia rápida.
Y así seguirán dando golpes de estado judiciales, porque les funciona, porque siempre hay algún putero comprable en el PSOE, y porque siempre habrán jueces disponibles para montar la trama.
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K
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#5
saren
#3
Pobre gobierno, fueron corruptos pero no fue culpa suya; los malos son los jueces.
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25
#7
txillo
#5
no, pero no más corruptos que Rajoy o Ayuso. La diferencia es la celeridad y contundencia de la justicia.
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#13
anarion321
#7
Perdona que rompa una lanza en favor de quienes no han metido hasta a las putas en empresas públicas.
Que todavía no se ha asumido ninguna responsabilidad, ni se ha investigado cuantos más casos así habrá, sino que encima se salió a defender que no había irregularidad alguna. Ninguna responsabilidad asumida, insisto.
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K
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#27
Asimismov
#13
es que esta vez la instuccion iba dirigida contra la Moncloa, no como la Kitchen, que iba orientada a salvar a M.Rajoy, y a la Cospedal.
Nada wueque ver.
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13
#28
anarion321
*
#27
usar el bulo de M. Rajoy ¿es ironia?
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K
9
#29
Asimismov
*
#28
no sé si es sarcasmo o sadismo, pero me da lo mismo.
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K
13
#8
YeahYa
#5
¿Quieres desviar la atención? Ya he dicho que Ábalos es un corrupto.
Igual que digo que lo son los jueces por motivos evidentes que no quieres comentar.
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K
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#11
saren
#8
No desvío atención de nada. Si se juzga al PP (Gürtel, Kitchen y miles más) todo está bien, normalidad democrática, oye. Ahora bien, como se les ocurra juzgar las corruptelas del PSOE es porque tienen ""motivos evidentes"", los cuales no vas a mencionar. Amigo, la corrupción es un cáncer para la democracia y desprestigiar a la justicia como haces no sirve de nada bueno.
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K
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#12
YeahYa
#11
Sigue sin hablar de los tiempos judiciales mientras sueltas tu discurso de tertuliano de Ana Rosa.
No pasa nada, es evidente que te encanta que la justicia funcionae así. Unos corruptos caen y los otros se mantienen.
1
K
23
#14
saren
#12
¿De verdad crees que el caso Koldo/Ábalos se va a zanjar pronto? ¿A qué te refieres con los tiempos judiciales? Este caso tardará mucho tiempo en cerrarse, solo parece que te molesta que se investigue.
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K
6
#17
wata
#14
Me parece que no tienes mucha idea de lo que hablas.
Ahí tienes a Montoro...años y años.
Pujol...otro tanto.
La Gurtel, Kitchen...años y años.
Si a ti te parece que los tiempos son similares es que debes de ir al relojero.
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K
34
#20
saren
#17
Este caso que, por cierto, lleva ya 2 años en marcha, va a dar para mucho. No entiendo por qué asumes que esto se va a zanjar en un par de meses.
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K
6
#18
YeahYa
#14
Ya están todos en prisión. Mira donde están M. Rajoy, la Cospedal o incluso Fernández Díaz.
Pero bien, que sigue con tu discurso de tertuliano de Ana Rosa. Yo por mi parte no voy a continuar con esta conversación tramposa.
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K
20
#22
saren
#18
Y seguro que alguno más acaba en la cárcel con los procesos que aún están en marcha. Ojalá la corrupción te molestase igual independientemente del partido.
Un saludo.
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K
6
#26
Asimismov
#11
la "justicia española"
se desprestigia ella sola.
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13
#9
Deviance
#5
"Gobierno" dices? Un par de golfos es el gobierno, ah , vale, ya..... ejem .......
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K
12
#16
saren
*
#9
Un par de golfos, dices... como si estuviéramos hablando de dos concejales de Villainventada que no conoce nadie y no de dos secretarios de organización consecutivos del partido gobernante puestos a dedo precisamente por el líder de ese partido. Va a haber caso "Koldo" para rato, no te preocupes.
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K
6
#21
Deviance
#16
Estupendo, cuando el caso salpique al partido, que por cierto.... les apartó, junto a Cerdán, hablamos. No veo lo mismo en otras formaciones. No obstante respeto tu punto de vista. Un cordial saludo.
1
K
18
#24
saren
#21
Bueno, el partido estuvo defendiendo a Cerdán hasta el último momento posible y calificando de bulo toda la información. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Un cordial saludo a ti también.
1
K
18
#25
Deviance
#24
Decepciones y traiciones por gente de confianza ha habido y habrá muchas, hablo de primera mano. Y si algo turbio por la parte de arriba, que se aclare, esa es mi humilde opinión, y por su puesto puedo estar equivocado o no. Esa es mi impresión. Que cuatro vandarras han aprovechado su situación privilegiada para darse la vida padre y trincar como si no hubiese un mañana a las espaldas de una formación. El tiempo nos lo dirá. Gracias por la educación y el debate desde el respeto. En estos tiempos se echa de menos.
0
K
12
#10
anarion321
#3
Que penita de conspiración te marcas, lamentable.
La justicia está colapsada y ni siquiera los tiempos de este caso son aceptables, que lleva años, pero el motivo de que vaya más "rápido" es que por los aforamientos lo ha llevado el Supremo.
La trama principal de hidrocarburos está en una instancia inferior, mucho más sobrecargada y con menos medios, y tardará muchos años en avanzar.
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K
22
#6
elgranpilaf
"El teniente Balas".
Tiene nombre de personaje de dibujos animados
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44
#1
concentrado
Pues los tres al trullo, y ya está.
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#2
Almirantecaraculo
#1
curiosamente Aldama no entra.
Quizá porque puede unir los PPPuntoS entre socialistas y populares?
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#23
concentrado
#2
Con que tenga puntos contra el PP es suficiente para no entrar
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16
#4
Andreham
Vamos a ver, no hay historias de agentes dobles ni conspiraciones.
Al PSOE le gusta más el dinero que a un tonto, y son una panda de ladrones. A este le han pillado y lo han abandonado para que se caiga con todo el equipo.
Así se limpia el resto o al menos tienen tiempo para ocultar mejor sus cosas.
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30
#19
KaBeKa
Teniente coronel Balas, el que tiene parado el informe de la UCO por 300 días del churri de ayuso...
Siempre salen los mismos en las mismas noticias importantes, parece como si desde un primer momento se asignaran los casos mediáticos a los de tu cuerda más fiel. Para hacer combo también era este el que defendía la filtración del fiscal general.
La explicación es sencilla y peor, al parecer cierto partido se ha hecho muy amigo del que lleva todos los informes y así te aseguras que no se te escapa nada y todo va a favor tuyo cuando tiene que ir. Eso ya lo decides y el otro hace.
Por cierto a ver si es verdad y Ábalos, Koldo y el tal Aldama que chupen trena pero ya.
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#15
PerritaPiloto
Eso es una valoración que corresponde al tribunal. El juez decidirá que es "lo más grande". En un caso de corrupción suelen hacer falta corruptores y corruptos, y a los primeros les suele salir muy barato.
Por mí que compartan celda muchos años.
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comentarios)
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Este se paseó por el Gobierno y se fueron al ministerio del tonto útil, alguien capaz de corromperse por un paquete de pipas y cuatro chucherías.
Como ya estaba todo atado y bien atado, cae el que era número 2 de Sánchez con una celeridad que contradice eso de que la justicia es lenta porque faltan recursos y porque es muy compleja. Gurtel y Kitchen son complicadísimas de juzgar, pero lo de Koldo/Ábalos y Begoña, eso es de sentencia rápida.
Y así seguirán dando golpes de estado judiciales, porque les funciona, porque siempre hay algún putero comprable en el PSOE, y porque siempre habrán jueces disponibles para montar la trama.
Que todavía no se ha asumido ninguna responsabilidad, ni se ha investigado cuantos más casos así habrá, sino que encima se salió a defender que no había irregularidad alguna. Ninguna responsabilidad asumida, insisto.
Nada wueque ver.
Igual que digo que lo son los jueces por motivos evidentes que no quieres comentar.
No pasa nada, es evidente que te encanta que la justicia funcionae así. Unos corruptos caen y los otros se mantienen.
Ahí tienes a Montoro...años y años.
Pujol...otro tanto.
La Gurtel, Kitchen...años y años.
Si a ti te parece que los tiempos son similares es que debes de ir al relojero.
Pero bien, que sigue con tu discurso de tertuliano de Ana Rosa. Yo por mi parte no voy a continuar con esta conversación tramposa.
Un saludo.
se desprestigia ella sola.
La justicia está colapsada y ni siquiera los tiempos de este caso son aceptables, que lleva años, pero el motivo de que vaya más "rápido" es que por los aforamientos lo ha llevado el Supremo.
La trama principal de hidrocarburos está en una instancia inferior, mucho más sobrecargada y con menos medios, y tardará muchos años en avanzar.
Tiene nombre de personaje de dibujos animados
Quizá porque puede unir los PPPuntoS entre socialistas y populares?
Al PSOE le gusta más el dinero que a un tonto, y son una panda de ladrones. A este le han pillado y lo han abandonado para que se caiga con todo el equipo.
Así se limpia el resto o al menos tienen tiempo para ocultar mejor sus cosas.
Siempre salen los mismos en las mismas noticias importantes, parece como si desde un primer momento se asignaran los casos mediáticos a los de tu cuerda más fiel. Para hacer combo también era este el que defendía la filtración del fiscal general.
La explicación es sencilla y peor, al parecer cierto partido se ha hecho muy amigo del que lleva todos los informes y así te aseguras que no se te escapa nada y todo va a favor tuyo cuando tiene que ir. Eso ya lo decides y el otro hace.
Por cierto a ver si es verdad y Ábalos, Koldo y el tal Aldama que chupen trena pero ya.
Por mí que compartan celda muchos años.