Ted Cruz: "Tucker Carlson es el demagogo más peligroso de este país"

"Prácticamente todos y cada uno de mis colegas en el Senado en el lado republicano están de acuerdo conmigo", dijo el senador de Texas. "Sin embargo, casi ninguno de ellos dirá el nombre de Tucker". "Si nos fijamos en los políticos republicanos, Nick Fuentes es fácil de denunciar, y de hecho creo que es un indicio entre los políticos republicanos si van a denunciar a Fuentes pero tienen miedo de decir el nombre de Tucker. Eso dice mucho."